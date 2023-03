Wandern, Wein, Wohlfühlen: So will Luxemburg um Touristen auf der ITB Berlin werben

Nach vierjähriger Pause öffnet vom 7. bis zum 9. März die Internationale Tourismusmesse Berlin wieder ihre Pforten für Besucher. Luxemburg wird mit einem Stand und einer Delegation aus Akteuren der heimischen Reise- und Touristikbranche am wichtigen Branchentreff teilnehmen. Angeführt wird die Delegation von Mittelstands- und Tourismusminister Lex Delles (DP).

Wer weltweit Rang und Namen in der Tourismusbranche hat, kommt um die Internationale Tourismusmesse in Berlin (ITB Berlin) nicht herum. Seit mehr als 50 Jahren gilt sie als der wichtigste Treffpunkt für die Reise- und Tourismusbranche weltweit. Dort werden globale Trends gesetzt, Kontakte geknüpft und Geschäfte besiegelt.

Ein Auftritt auf der ITB Berlin ist daher auch für die Tourismusdestination Luxemburg unerlässlich. Wie vor der Pandemie ist auch in diesem Jahr das Großherzogtum mit einem eigenen Stand dort präsent. Außerdem sind zahlreiche Akteure aus Luxemburgs Tourismusbranche vor Ort, die am 7. und 8. März an einer Tourismusmission zur ITB Berlin teilnehmen.

Minister Lex Delles (DP) wird auch an einem Event zum Thema Mittelstand in Berlin teilnehmen Foto: Editpress/Alain Rischard

„Wichtige Business-Plattform für Luxemburg“

Mehr als 10.000 Aussteller stellen auf einer Gesamtfläche von rund 160.000 Quadratmetern Fläche aus. Ob einzelne Länder, Reiseveranstalter, Transportanbieter oder Hotels – die Messe vereint alle relevanten Akteure der globalen Reiseindustrie an einem Ort.

„Für Luxemburg ist die ITB eine wichtige Business-Plattform und bietet die Möglichkeit, viele Reiseprofis am eigenen Stand zu treffen, neue Entwicklungen im Tourismus frühzeitig zu erkennen und sich als Destination darauf einzustellen“, antwortet das Tourismusministerium auf Tageblatt-Nachfrage zum Ziel der aktuellen Mission in Berlin.

In diesem Jahr wird die Messe erstmals als reines Event für Fachbesucher abgehalten, ohne die gewohnten Endverbrauchertage. Luxemburg habe sich angepasst und seinen Stand daher auf Geschäftskunden ausgerichtet und ihn nur halb so groß wie 2019 gestaltet.

Aktiver Önotourismus: An der Mosel lässt sich bei einer Wanderung durch die Weinberge vieles über die Entstehung der späteren edlen Tropfen lernen Foto: Editpress-Archiv/Tania Feller

Wandern, Wein, Weltkulturerbe

Neu in diesem Jahr ist auch das Design des „Visit Luxembourg“-Stands in der Benelux-Halle. Es stehe für „ein modernes Bild der Destination Luxemburg – hochwertig, inspirierend und professionell“.

Im Mittelpunkt der 60 Quadratmeter großen Messeschau stehen verschiedene Reiseerlebnisse aus dem ganzen Land. Neben Aktivtourismus mit Schwerpunkt Wandern dreht sich die Präsentation auch um Weintourismus und die touristischen Attraktionen der Stadt Luxemburg. Darüber hinaus werden wichtige touristische Bereiche wie Radfahren, ländlicher Tourismus und die Industriekultur im Süden des Landes näher vorgestellt.

Die Region Éislek wird als erste in Europa von der Europäischen Wandervereinigung als „Leading Quality Trails – Best of Europe“ ausgezeichnet Foto: Editpress-Archiv/Fabrizio Pizzolante

Qualitätswanderregion Éislek

Für den Luxemburger Stand auf der ITB in Berlin zeichnen die nationale Agentur „Luxembourg for Tourism“ sowie das Tourismusbüro der Stadt Luxemburg verantwortlich. Auch Reiseunternehmen aus Luxemburg wie Voyages Emile Weber, Sales-Lentz, Sightseeing.lu oder auch das „Domaine thermal“ aus Mondorf stellen sich den Fachbesuchern vor.

In der Moselbar am Stand zelebrieren die Gastgeber die hohe Qualität der heimischen Weine und Crémants. Das Restaurant „Maufel“, das erste und bisher einzige Luxemburger Lokal in der deutschen Hauptstadt, serviert typische Spezialitäten wie „Bamkuch“ und „Rieslingspaschtéit“.

Ein Höhepunkt auf der ITB Berlin stellt sicherlich die Überreichung des Zertifikats Qualitätswanderregion („Leading Quality Region – Best of Europe“) an die Region Éislek am 7. März dar. Die Europäische Wandervereinigung (ERA-EWV-FERP) zeichnet damit Regionen aus, die „ein perfektes Wandererlebnis“ garantieren und eine strenge Prüfung zahlreicher Kriterien aus den Bereichen Wegenetz, Gastgeber, Service und Organisation bestehen. Das Éislek ist die erste Region, die die Auszeichnung „Leading Quality Trails – Best of Europe“ erhält, berichtet die Organisation auf ihrer Webseite.

Kontakte knüpfen und pflegen, Neukunden für sich überzeugen – die Fachmesse steht im Zeichen des Netzwerkens. Eine willkommene Gelegenheit dazu bietet der „Luxemburger Abend“, der am 7. März am Stand des Großherzogtums stattfindet und bei dem sich die Gäste typische Köstlichkeiten aus dem Ländchen munden lassen.

Auf der ITB Berlin findet sich für jedes Reisefieber die passende Destination: Mehr als 10.000 Aussteller aus rund 180 Ländern haben bei der letzten Auflage der Messe daran teilgenommen Foto: Editpress-Archiv/Robert Spirinelli