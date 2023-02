Wahlen werden am Wahltag entschieden

Je näher die beiden Wahltermine rücken, desto mehr häufen sich Prognosen über deren Ausgang. Es geht um die Frage möglicher Koalitionen. Also wer mit wem oder wer mit wem auf keinen Fall. Paten solcher Überlegungen sind das Orakel von Delphi und der Kaffeesatz vom Frühstücksbuffet. Absolut zuverlässig. Genau wie die Aussage diese Woche von LSAP-Co-Parteipräsidentin Francine Closener. Nämlich, sich eine Fortsetzung der aktuellen Dreierkoalition vorstellen zu können. „Warum rackern wir uns da eigentlich noch ab?“, denken da einige Politiker und machen auf Empörung.

Keine Bange. Die Zukunft liegt sowieso in dem, was kommt. Das oben zitierte Orakel meinte auch: „Erkenne dich selbst.“ Hinzufügen sollte man: Und rede am besten erst dann, wenn der Wähler gesprochen hat.

Welcher Wähler? Im Juni entscheiden, Stand heute, jedenfalls nicht alle, die das dürften. Der Aufforderung, sich in eine Wählerliste einzutragen, kommen längst nicht alle wahlberechtigten Nicht-Luxemburger nach. Trotz zahlreicher Appelle von Immigrationsbeauftragten, Ausländerorganisationen, Parteien und Gewerkschaften.

Alles nicht so einfach, genau wie die Herausforderung, auf kommunaler Ebene eine Liste zu präsentieren, die allen Anforderungen entspricht. Doch warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Der umtriebige Bürgermeister von Käerjeng, Michel Wolter, zeigt wie’s geht und taucht mit Lebenspartnerin Nadine Braconnier auf der CSV-Liste auf.

Dem Wahlflüsterer wurde auch zugetragen, dass es möglicherweise demnächst im Süden des Landes eine Liste geben wird, auf der Mutter, Vater und Tochter antreten. Da dürfte es zumindest in der Familie keinen Streit über Parteizugehörigkeit geben. Und es klingt so schön nach „Italia“ und nach „La famiglia“.

Na denn, der Wahlflüsterer zieht weiter und denkt darüber nach, ob er nicht ein Wettbüro eröffnen sollte.

Ach übrigens: Was die mögliche Kandidatur von Frank Schleck auf der LSAP-Liste für den Osten anbelangt, gab es bisher aus der Parteichefetage kein Dementi. (Marco Goetz)