Vorsicht, es wird tierisch heiß: Ministerium gibt Tipps, wie man seine Tiere am besten schützt

Das Landwirtschaftsministerium hat am Donnerstagnachmittag vor den hochsommerlichen Temperaturen gewarnt, die für die nächsten Tagen vorausgesagt werden – vor allem mit Blick auf den Hitzeschutz für Tiere. Um diese so gut wie möglich vor den hohen Temperaturen zu schützen, gibt die luxemburgische Veterinär- und Lebensmittelagentur (ALVA) in der Pressemitteilung des Ministeriums einige Tipps.

Tiere dürfen demnach nicht in geparkten Fahrzeugen in der Sonne zurückgelassen werden – auch nicht für kurze Zeit. Haus-, Nutz- und Zuchttiere müssen permanent ausreichend Wasser zur Verfügung haben und dürfen während der heißen Tageszeit nicht zu anstrengender, körperlicher Leistung gezwungen werden. Tiere, die im Freien gehalten werden, müssen außerdem Schutz im Schatten suchen können.