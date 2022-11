Transportminister François Bausch kündigte am Samstag im Rahmen der Zeremonie zum Weltgedenktag für die Verkehrsopfer in Junglinster die Inbetriebnahme der drei Superblitzer in Hollerich an. Die Blitzer stehen an der Kreuzung der route d’Esch mit dem boulevard Dr. Charles Marx, am boulevard Dr. Charles Marx und an der Kreuzung der Einfahrt in Richtung A4 mit dem boulevard Pierre Dupong in Höhe des „Lycée Aline Mayrisch“. Die Rotlicht-Blitzer befanden sich seit dem 1. Juni in der Testphase. Diese soll nun vorbei sein: Am 1. Dezember werden die Blitzer scharfgestellt und sollen Verkehrssündern künftig auf den Zahn fühlen.

Sie kontrollieren sowohl Geschwindigkeitsüberschreitungen – die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt in dem Bereich 50 km/h – als auch das Überfahren roter Ampeln. Verkehrssünder werden von hinten geblitzt, hieß es in einer Mitteilung der Straßenbauverwaltung vom Mai 2022.