München / Von Polizei erschossener Bewaffneter war ein 18-jähriger Österreicher

Bei dem am Donnerstag in München bei einem Schusswechsel mit Polizisten getöteten Verdächtigen hat es sich um einen 18-jährigen österreichischen Staatsbürger gehandelt. Das sagte der Münchner Polizeipräsident Thomas Hampel vor Journalisten in der bayerischen Landeshauptstadt. Der mit einem Gewehr Bewaffnete plante nach Angaben von Landesinnenminister Joachim Herrmann (CSU) „möglicherweise“ einen Anschlag auf das israelische Generalkonsulat.