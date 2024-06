NATO / Vom Regierungschef zum Generalsekretär: Mark Rutte sieht neuen Herausforderungen entgegen

Auf Jens Stoltenberg (65) folgt Mark Rutte (57) als NATO-Generalsekretär. Rumänien hat nun als letztes Partnerland den Weg zu seiner Berufung frei gemacht. Welche großen Herausforderungen auf den scheidenden niederländischen Regierungschef in seiner neuen Verantwortung zukommen.

Das NATO-Hauptquartier im Norden Brüssels wird mit Sonnenenergie betrieben und hat deshalb keinen Kamin. Doch am Donnerstagabend hätte Generalsekretär Jens Stoltenberg sicherlich gerne weißen Rauch aufsteigen lassen. Nach sieben langen Monaten des Suchens und Verhandelns gibt es endlich einen Nachfolger für ihn. Anfang Oktober übernimmt Mark Rutte aus dem nur 140 Kilometer entfernten Den Haag. Er schaut derzeit bereits regelmäßig in Brüssel vorbei, denn noch ist er geschäftsführender Ministerpräsident der Niederlande, wird erst nach dem nächsten EU-Gipfel abgelöst, nach dann knapp 14 Jahren im Amt des Regierungschefs.

Das bedeutet: Er hat bereits an zahlreichen NATO-Gipfeln teilgenommen und weiß daher genau, welche gewaltigen Herausforderungen auf ihn zukommen. Da ist das ständige Kunststück, eine Allianz aus inzwischen 32 Mitgliedern zusammenzuhalten. Wie schwer das ist, hat seine eigene Auswahl für den Topjob zur Genüge bewiesen. Anfang des Jahres war es zwar sehr schnell und sehr nachhaltig auf ihn zugelaufen, nachdem sich die USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien auf ihn festgelegt hatten. Doch mindestens vier NATO-Partner sahen das anders. Den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bekam Rutte in einem persönlichen Gespräch überzeugt. Doch der Widerstand von drei anderen hielt sich hartnäckig.

Ausgerechnet Rumäniens Staatspräsident Klaus Iohannis, dessen Land bereits den stellvertretenden NATO-Generalsekretär stellt, meldete seine Kandidatur für die Stoltenberg-Nachfolge an. Damit fiel es sowohl der Slowakei als auch Ungarn leicht, sich gegen Rutte zu positionieren. Es solle mal ein osteuropäisches NATO-Land den wichtigsten zivilen Posten des Bündnisses stellen, und nicht zum vierten Mal die Niederlande, lauteten die Begründungen. Die Nervosität wuchs, als der Karren der Nachfolgeentscheidung auch einen Monat vor dem NATO-Gipfel ab 9. Juli in Washington noch feststeckte. Stoltenberg flog nach Budapest, Rutte machte ebenfalls Zusicherungen, und als die EU-Staats- und Regierungschefs am Montag Ungarns Regierungschef Viktor Orbán hinter Rutte bringen konnten, gab auch die Slowakei den Widerstand auf, entstand gleichzeitig die Erwartung, dass Iohannis seine Kandidatur wieder einkassierte – wie nun erfolgt.

Trump wäre eine ganz andere Nummer

So kann denn Rutte in Washington bereits als neuer starker Mann des Bündnisses präsentiert werden. Es ist der Ort mit dem größten Bedrohungspotenzial für die Allianz von innen. Denn Donald Trump hat Chancen, im Januar erneut ins Weiße Haus einzuziehen. Schon in seiner ersten Amtszeit hatte er mit dem Gedanken gespielt, das Bündnis zu verlassen, das er für „obsolet“ erklärte. Er drohte mit der Aufkündigung der NATO-Beistandsgarantie.

Gerade hat sich das Bündnis entschieden, die Koordinierung der Ukraine-Unterstützung selbst in die Hand zu nehmen. Die USA hatten das auf der Luftwaffenbasis Ramstein nach dem russischen Angriffskrieg begonnen und die Administration dafür in Wiesbaden angesiedelt. Format und Sitz bleiben, sie bekommen nun nur ein anderes Türschild: NATO statt USA, damit die Hilfe weitergeht, sollte Trump aussteigen. Er hat wiederholt angekündigt, den Krieg gegen die Ukraine in Kürze beenden zu können, und seine Parteifreunde dazu gebracht, dringend benötigte militärische Hilfe für die Ukraine zu blockieren. Daraufhin hatten die russischen Streitkräfte die Front durchbrechen und Geländegewinne erzielen können. Das war als Zeichen gewertet worden, auf welche Art Trump ein Ende des Krieges zu erreichen versuchen könnte – mit einer Niederlage der Ukraine. Russlands Präsident Wladimir Putin setzt darauf seit langem.

Auf Rutte könnte also ein gigantischer Druck zukommen. Er hat zwar Erfahrung aus Den Haag einzubringen, wie man als liberal-konservativer Politiker widerstrebende Koalitionspartner zusammenhält. Doch was da mit einem US-Präsidenten Trump auf das Bündnis zukäme, wäre eine ganz andere Nummer.

In Trumps erster Amtszeit hat Rutte mehrfach bewiesen, wie man Trump sowohl die Stirn bieten als auch einbinden kann. Legendär sind die Auftritte, bei denen Rutte vor laufender Kamera intervenierte und Trump korrigierte: „Nein, das ist nicht positiv“, sagte er, als Trump die Vorteile eines Handelsstreits zwischen den USA und der EU gepriesen hatte. Zugleich gewann er Trump mit Lob, als er ihm bescheinigte, die Europäer dazu gebracht zu haben, wieder mehr Geld für die Verteidigung auszugeben. Das zu verstetigen, wird auch zu seinen Herausforderungen gehören.