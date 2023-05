Vom Babyfon ertappt zu werden – damit haben Einbrecher in Tetingen wohl nicht gerechnet. Denn obwohl niemand zu Hause war, konnte die Polizei die Verdächtigen schnell stellen.

Damit hatten die Eindringlinge wahrscheinlich nicht gerechnet. Ein Babyfon hat vergangenen Freitag in Tetingen dazu beigetragen, Einbrecher zu schnappen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei am Dienstagmorgen hervor. Zum Zeitpunkt des Einbruchs sei keiner der Hausbewohner anwesend gewesen, doch ein Babyfon habe eine Bewegungsmeldung übermittelt. Eine Anwohnerin informierte sofort die Polizei, gab die Adresse durch und gab an, Stimmen über das Gerät zu hören.

Beim Eintreffen habe eine Streife einen Mann im Inneren des Hauses angetroffen, ein weiterer Tatverdächtiger sei in einem Bus gefunden worden, so die Polizei. Beide Personen wurden auf die Dienststelle gebracht. Als die Polizisten die Verdächtigen durchsuchten, hätten sie bei einem der beiden gestohlene Gegenstände gefunden. Der Mann habe daraufhin versucht zu flüchten, was die Beamten jedoch verhinderten.

In der Zwischenzeit habe die Polizei ein verlassenes Gebäude kontrolliert – dort wurden sie auf vier Personen aufmerksam. Einer der Männer habe dabei die Flucht ergriffen. Die Beamten konnten diesen jedoch aufhalten und nahmen ihn sowie die drei anderen Personen mit zur Dienststelle. Bei der Person, die versucht hatte zu flüchten, konnten ebenfalls gestohlene Gegenstände sichergestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sind laut der Pressemitteilung beide Männer, die mutmaßlich Gegenstände geklaut hatten, festgenommen worden und kamen am Samstagmorgen vor eine Untersuchungsrichterin.