Von Norry Goedert



Woran denken Sie, wenn von den Allerheiligen-Ferien die Rede ist? Normalerweise kommen einem da kitschig-gruselige Halloween-Feten, nasskaltes Novemberwetter sowie fröstelnd-fromme Ahnenverehrung auf windgepeitschten Gräbern mit anschließendem, traditionellem Familientreffen in den Sinn.

„Vergiss es: dieses Jahr nicht“, dachten sich vier altgediente Lehrer aus dem Süden des Landes und buchten kurzerhand ein Segelschiff, um sich einen lang gehegten Traum zu erfüllen: einen sonnendurchfluteten „Segelturn“ im Mittelmeer!

Und tatsächlich war das gute Wetter zur Stelle, als Pascal, Rémy, Roberto und Norry ihre einwöchige Bootsfahrt in Hyères nahe Toulon antraten. Ihr Gefährt: ein 14,5 m langes und 4,5 m breites Segelschiff, das keinen Wunsch offen ließ. Ihr Ziel: die weite Freiheit des allseits offenen Raums!

Wir stechen in See!

Am frühen Sonntagmorgen des 27. Oktober kann man dann im Logbuch des Kapitän Goedert lesen: „Segel hissen: Wir stechen in See!“

Es ist schon voll cool, wenn man zum ersten Mal einen Hafen an Bord eines schlanken Einrumpfkielbootes verlässt. Alle Handgriffe wurden diskutiert, die Leinen gelöst, die Fender entknotet und eingesammelt, die Segel gesetzt – und schon schwebten wir dem offenen Meereshorizont entgegen …

Bevor ich jetzt in romantischem Unsinn versinke, hier einige unserer Stationen: zu Beginn die kleine Insel Porquerolles mit ihren netten, gemütlichen Restaurants und – bitte schön! – auf der Terrasse! Im November! Während ich diese Zeilen schreibe, sehne ich mich nach Süden …!

Bootsführerschein bei Abendkursen im Mamer Lyzeum

Nach Porquerolles segelten wir noch zwischen Le Lavandou und Bormes-les-Mimosas, den Inseln Port-Cros und Du Levant hin und her, bis wir unsere letzte Station im Port Grimaud im Golf von Saint-Tropez ansteuerten … Immerhin hatten wir insgesamt ca. 120 Seemeilen zurückgelegt! Und Blauer-Himmel-Sonnen-Wetter bei über 20 Grad!

Im Logbuch steht des Weiteren vermerkt, dass der Tagesablauf in etwa so aussah: Frühstück an Bord, dann bis zur nächsten Bucht segeln, dort ankern, zu Mittag essen, wieder segeln und schließlich im nächsten Hafen anlegen, Apéro und Antipasti, Musik und dumme Sprüche, viel Bier, viel Lachen, viel Sonne und viel Leben …

Wenn Sie dieser kurze Reisebericht angeturnt hat, dann sei noch vermerkt, dass die beiden Skipper, Pascal und Rémy, ihren Bootsführerschein beim GLCR („Groupement luxembourgeois des croisières et régattes“) in wöchentlichen, zweistündigen Dienstagabendkursen im Mamer Lyzeum vorbereitet und nach sechsmonatiger Ausbildung endlich in einem theoretischen und einem praktischen Examen erworben haben.

Na dann: Schiff ahoi!