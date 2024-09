Entenausflug / Vier Enten legen Autobahn in Bayern kurzzeitig lahm

Vier Enten haben kurzzeitig einen Teil der Autobahn 8 in Bayern lahmgelegt. Die Tiere überquerten die dreispurige Autobahn zwischen Dasing und Friedberg und saßen anschließend vor der Betonleitwand fest, wie die Polizei in Augsburg am Freitag berichtete.

Die Autobahnpolizei stoppte daraufhin kurzzeitig den Verkehr in Fahrtrichtung Stuttgart. Nach einigen fehlgeschlagenen Versuchen konnten Beamte die Enten schließlich einfangen. Sie wurden an ein Tierheim übergeben. Der Entenausflug fand laut Polizei bereits Anfang September statt.