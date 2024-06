An der Grenze / Viel Geduld gefragt: Deutsche Polizei rechnet am Mittwoch und Donnerstag mit erhöhtem Verkehrsaufkommen

Am 25. und 26. Juni wird mit einem erhöhten Reiseaufkommen an den Grenzen von Frankreich, Belgien und Luxemburg zu Deutschland gerechnet. Das teilt die Bundespolizeidirektion Koblenz am Montag mit. Grund dafür: Die beiden Fußball-EM-Spiele Frankreich gegen Polen am Dienstag in Dortmund und das Spiel der Ukraine gegen Belgien am Mittwoch in Stuttgart.

Vor allem auf den Hauptverkehrswegen nach Rheinland-Pfalz und in das Saarland wird mit erhöhtem Reiseverkehr gerechnet. Die Polizei bittet daher alle Reisenden, sowie Pendler, dies bei der Planung ihrer Reise zu berücksichtigen.

Zudem werden an den Grenzübergängen weiterhin Kontrollen durchgeführt – wenn auch nur stichprobenartig. Diese zielen „insbesondere auf das Erkennen und Verhindern der Einreise von gewaltbereiten Fußballstörern sowie von politisch motivierten Gewalttätern ab“, schreibt die Direktion. Dabei wolle die Bundespolizei jedoch versuchen, den Reiseverkehr nicht zu sehr zu belasten.

