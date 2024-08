Luxemburg / Videospieler streamen für den guten Zweck

Die Vereinigung „videogames.lu“ organisiert vom Freitag bis Sonntag den „Savepoint Charity-Stream“. Dabei werden über drei Tage hinweg Videospiele live online gespielt, um Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln. Zuschauer können ihnen beim Spielen zusehen, mit ihnen interagieren und Geld spenden. In diesem Jahr gehen die gesammelten Spenden an den Verein „Sauvons Bambi Luxembourg“. „videogames.lu“ wählt seit 2019 jedes Jahr eine andere Organisation aus, um diese mit den Einnahmen zu unterstützen. In der Vergangenheit wurden unter anderem ein Tierasyl, „Digital Inclusion“, „Médecins du monde“ und die „Aide aux enfants handicapés et défavorisés de Luxembourg“ gefördert. Wer spenden will, kann ab Freitag 16 Uhr auf www.twitch.tv/videogameslu einschalten.