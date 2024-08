100 Motorroller / Vespafans fahren in Pyjamas durch den Süden

Eine außergewöhnliche Vespafahrt: Der „Vespa Club Roude Léiw Lëtzebuerg“ hat am Donnerstag seinen mittlerweile traditionellen „Pyjama ride out“ veranstaltet. Etwa 100 Vespafahrer fuhren in Pyjamas durch den Süden des Landes. Ob als Tiere verkleidet oder einfach mit Jogginghose: Hauptsache in Pyjamas ein Motorrad fahren. Sieben Freunde – und leidenschaftliche Vespafahrer – gründeten den Verein vor zwölf Jahren. Nach der Fahrt trafen die verkleideten Fahrer sich im Lokal des Vespa-Clubs in Reckingen/Mess, um anzustoßen und Flammkuchen zu essen.