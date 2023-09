RTL berichtete am Mittwoch von einem Treffen zwischen dem Bauunternehmer und Präsidenten des „Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics“, Marc Giorgetti, und einigen politischen Vertretern. Laut Aussagen von Giorgetti soll es sich hierbei um eine „private Soirée“ gehandelt haben – mit Gästen, die er persönlich kennt, so der Sender. Das Treffen soll in einem Restaurant in Monnerich stattgefunden haben.

Die Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg, Lydie Polfer (DP), der Vizepräsident des Staatsrates, Alain Kinsch, CSV-Spitzenkandidat Luc Frieden sowie die CSV-Abgeordneten Laurent Mosar, Serge Wilmes und Claude Wiseler hätten an der Soirée teilgenommen. RTL-Informationen zufolge war auch der ehemalige LSAP-Minister und Verwaltungsratsmitglied des Immobilienunternehmens Besix Etienne Schneider anwesend. „Alle sagen, sie seien als Privatperson auf dem Essen gewesen“, heißt es in dem Artikel weiter. Zudem hätten noch aktive Mitglieder der LSAP und der Grünen eine Einladung erhalten, seien dieser allerdings nicht nachgegangen.

„Wenn man weiß, welche enorme Macht die großen Bauträger hierzulande haben, weil sie im Besitz eines Großteils der Baugelände sind und so effizient auf die Immobilienpreise einwirken können, um ihre Taschen zu füllen, dann ist es mehr als verwerflich, dass die Politik sich bei diesen Bauträgern anbiedert“, reagiert „déi Lénk“ in einer Pressemitteilung auf das Treffen.

Kinschs Präsenz zeige, dass „enge Kontakte“ zwischen Mitgliedern des Staatsrats und Bauträgern üblich sind, meinen die Linken und verweisen dabei ebenfalls auf die Becca-Lux-Affäre. Um Bewegung in Luxemburgs Immobilienpolitik zu bringen, müsse die Macht der Bauträger gebrochen werden. „Dezente Politiker“ würden sich aus Respekt vor den Verlierern der Immobilienkrise von solchen Essen fernhalten, kritisiert „déi Lénk“.

