Jedes Menschenleben ist genauso viel wert. Doch die Reaktionen auf unnatürliche Todesarten fallen in der Bevölkerung in der Regel sehr verschieden aus. Bei insgesamt 35 tödlich endenden Verkehrsunfällen mussten voriges Jahr 36 Menschen ihr Leben lassen. 267 Menschen wurden bei diversen Unfällen schwer verletzt. Dies geht aus den am Vortag des Nationalfeiertags von Mobilitätsminister François Bausch vorgestellten Verkehrsstatistiken des Jahres 2022 hervor. Im Vergleich zu Mordopfern und Drogentoten (2022 gab es neun Morde, 2020 sechs Drogentote) „genießen“ Verkehrsunfallopfer in der Regel weniger politische Aufmerksamkeit.

Wie wir gerade erst im Gemeindewahlkampf sehen konnten, werden Morde und Straftaten, welche die Sicherheit der Bevölkerung gefährden, gerne für politische Zwecke gebraucht. Es gab kaum eine Partei, die in den größeren Gemeinden nicht mit mehr Sicherheit durch mehr Polizeipräsenz um Wählerstimmen warb. Jeder möchte nachts wieder sicher über die Straße gehen können, Sicherheit im Straßenverkehr wird selten mit der gleichen Vehemenz gefordert.

Werden aber mehr Verkehrskontrollen durchgeführt oder Radare aufgestellt, dann regt sich die Volksseele auf, manchmal geht gar die Rede von einem Überwachungsstaat. Ein Strafzettel von 49 Euro für zwei km/h über dem Geschwindigkeitslimit mag einerseits pedantisch erscheinen (eine höhere Toleranzgrenze wäre vielleicht angebracht), doch andererseits ist es eigentlich unverständlich, dass Maßnahmen zur Steigerung der Verkehrssicherheit von vielen Seiten verpönt sind.

Auf Radio 100,7 erklärte François Bausch vor kurzem, dass Länder wie die Schweiz oder Schweden bewiesen hätten, dass durch mehr Kontrollen und die Angst, bestraft zu werden, die Menschen wesentlich mehr auf die Geschwindigkeit achteten. Repression sei demnach auch Prävention. Man muss nicht grundsätzlich mit dem Prinzip der Repression einverstanden sein, wenn es um Strafverfolgung geht. (Bereits mehrere Male wurde an dieser Stelle argumentiert, dass z.B. Repression gegen Drogenhandel so gut wie nichts nützt.)

Wenn Autofahrer aber nun aus Angst vor Bestrafung nur einige Kilometer langsamer fahren, könnte das Menschenleben retten. Und in diesem Fall heiligt der Zweck – weniger Tote auf den Straßen – wohl die Mittel. Leider gibt es noch immer Menschen, die jede Geschwindigkeitskontrolle als einen Eingriff in ihre Privatsphäre ansehen. Diese Leute sollten sich selbst die Frage beantworten, warum sie eigentlich der Meinung sind, schneller fahren zu dürfen, als die Straßenverkehrsverordnung es erlaubt, oder unter Drogeneinfluss. „Weil es Spaß macht“ oder „Ich weiß, dass ich ein guter Fahrer bin“ sind Begründungen, die ich mir schon anhören musste. Und alleine schon, weil bei diesen Menschen Argumentieren sinnlos ist, müssen andere Verkehrsteilnehmer vor ihnen geschützt werden. Die Familien der 36 Todesopfer aus dem vorigen Jahr wären im Nachhinein bestimmt mehr als froh, wenn am Schicksalstag wenigstens eine Kontrolle mehr stattgefunden hätte.