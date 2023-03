In Reih und Glied stehen die Soldaten der Luxemburger Armee am Findel. 27 von ihnen sind am Sonntag nach Cincu in Rumänien abgereist. Sie sind dort Teil einer „Enhanced Vigilance Activities Mission“ (eVA) der NATO. Die Luxemburger Soldaten werden in eine 120- bis 150-köpfige Kompanie unter holländischer Leitung integriert. Vor Ort sollen sie unter anderem an einem „leichten“ Aufklärungszug teilnehmen, sowie operative, administrative, logistische oder medizinische Unterstützung leisten, heißt es in einer Pressemitteilung der Luxemburger Verteidigungsdirektion.

Die Truppen wurden mit dem Airbus A400M der Luxemburger Armee transportiert und von Armee-Chef, General Steve Thull, sowie Verteidigungsminister François Bausch und der rumänischen Botschafterin Alexandrina-Livia Rusu am Luxemburger Flughafen verabschiedet. „Ich danke allen luxemburgischen Soldaten, die Seite an Seite mit ihren NATO-Verbündeten unsere Sicherheit in Rumänien garantieren. Ihre Präsenz sendet ein klares Signal der Abschreckung und des Willens, den euro-atlantischen Raum gemeinsam zu verteidigen“, so François Bausch laut der entsprechenden Pressemitteilung der Verteidigungsdirektion.