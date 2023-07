Eine wilde Verfolgungsjagd musste am Sonntagmorgen brachial beendet werden – und muss mit mehreren (Leicht-)Verletzten bilanziert werden.

Zunächst hat sich am Sonntagmorgen gegen 7.20 Uhr in Luxemburg-Stadt ein Autofahrer einer Polizeikontrolle entzogen. Wie die Polizei meldete, gab der Mann Gas und flüchtete in Richtung Süden des Landes.

Auf der Autobahn A4 konnte der Wagen durch die verfolgende Polizei erst in Höhe von Esch/Alzette gestoppt werden – wobei es zum Zusammenstoß kam.

Doch ans Aufgeben dachte der Flüchtige immer noch nicht: Er gab kurz darauf wieder Gas – und fuhr einem Beamten über den Fuß, wodurch dieser verletzt worden sei, teilte die Polizei mit. „Die Weiterfahrt konnte aber schlussendlich verhindert und der Fahrer immobilisiert werden“, heißt es aber weiter.

Auch kam es zu einer Schussabgabe durch die Polizei – ob das ein Warnschuss oder ein Schuss mit Trefferabsicht war, geht aber aus der Polizeimitteilung nicht hervor.

Bei dem Vorfall wurden mehrere Personen leicht verletzt. Wie viele Personen dies sind, geht aus der Polizeimitteilung nicht hervor. Die Betroffenen wurden vor Ort durch Rettungsdienste versorgt und dann zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Fluchtfahrzeugs wurde festgenommen und vom Untersuchungsrichter vernommen.

Da es sich beim Fluchtwagen offenbar um ein gestohlenes Fahrzeug handelt, wurde der Wagen vorerst auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Wegen der Schussabgabe ermittelt, routinemäßig, die Polizeiinspektion (IGP).

Für die Dauer der Untersuchungen musste die Autobahn A4 zwischen Lankelz und Monkeler in Fahrtrichtung Süden gesperrt werden.