Zeugenauf / Vandalismus in Junglinster: Unbekannte Täter verurschen schweren Wasserschaden

Die Gemeinde Junglinster hat einen weiteren Rückschlag erlitten: In der Nacht auf Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter unerlaubt Zugang zum neuen Wohnkomplex „Fagus“ in der „JongMëtt“ und richteten dort einen erheblichen Wasserschaden an. Die fast fertiggestellten Wohnungen sind nun über einen längeren Zeitraum unbewohnbar. Dies teilte die Gemeindeverwaltung am Samstagmorgen in einem Facebook-Beitrag mit.

In dem Beitrag ruft die Gemeinde Junglinster zudem Zeugen auf, sich zu melden: Wer am Mittwoch, dem 21. August, zwischen 18 Uhr und Donnerstag, 6 Uhr, in der Nähe der rue de la Gare, des Centre médical, der Apotheke oder des Bistro Lënster etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistelle Junglinster unter der Telefonnummer (+352) 244 74 1000 oder per E-Mail an police.ernz@police.etat.lu zu melden.

Mit dem Wohnkomplex „Fahus“ versucht die Gemeinde Junglinster bezahlbaren Lebensraum zu scahffen und Personen, die ihren Wohnungsbedarf nicht am freien Wohnungsmarkt decken können, die Möglichkeit, ein Eigenheim zu erwerben.

Bereits Ende Mai wurde die Gemeinde Opfer eines Vandalismusakts, bei dem im Jean-Pierre-Welter-Gebäude erheblicher Sachschaden angerichtet wurde. Die Täter sprühten Graffiti an Wände und Türen, verstopften die Abflüsse der Waschbecken und Toiletten mit Papier und ließen das Wasser aus den aufgedrehten Wasserhähnen ungehindert laufen.

Foto: Gemeinde Junglinster

Foto: Gemeinde Junglinster

Foto: Gemeinde Junglinster