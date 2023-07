Etwa 350 Kilometer trennen Luxemburg und die belgische Küste. Um dorthin zu gelangen, bedarf es weder eines Reisepasses noch der Bezahlung einer Mautgebühr. Die Saison an der Küste beginnt offiziell am 1. Juli. An diesem Tag fällt dann auch der Startschuss für zahlreiche Veranstaltungen und Ausstellungen. Hier gibt es einen Überblick über Spannende Events in den zehn Küstengemeinden, die im Juli stattfinden. Im ersten Teil unseres Terminkalenders lesen Sie das Programm vom Monat Juli.

1) Gemeinde De Panne

Nostalgie pur, eintauchen in die „gute alte Zeit“ und dabei die touristische Geschichte der Küste erleben, dies verspricht die Ausstellung „Die belgische Küste auf Plakaten von 1885 bis 1960“ im Stadthaus von De Panne. Bis zum 24. September kann der Besucher täglich von 14 bis 18 Uhr eine Zeitreise anhand farbenfroher Plakate antreten. Die Exponate erzählen von braven Fischern und verspielten Badegästen, von unberührten Dünen bis hin zu extravaganter Architektur. In künstlerischer Hinsicht erhält der Besucher einen Eindruck von den sich im Laufe der Jahre verändernden touristischen Gepflogenheiten, Sprachen und Stilen. Die Ausstellung ist dann auch eine Gelegenheit, ein Kunstbuch mit Abbildungen der 200 ausgestellten Plakate, übrigens eine Privatkollektion des Kunstliebhabers Roland Florizoone, zu erwerben.

„Contrast Festival“ ist die Bezeichnung für die erste Auflage eines Hip-Hop-, Disco- und Techno-Festivals rund um das ikonische Denkmal Leopold I.. Am Donnerstag, den 6. und Freitag, den 7. Juli werden mehrere DJs den Badegästen so richtig einheizen. Die Party beginnt jeweils um 18.00 Uhr und endet um Mitternacht. Eintrittskarten sind online erhältlich unter https://www.contrastclub.be/

Am 19. Juli ist das Lockern der Beine angesagt. Die „Latino Night“ richtet sich an ein breites Publikum: Südliche Beats und ein Flair von Südafrika laden zum Tanzen ein. Die Veranstalter versprechen, dass jeder, auch Familien, mit Sicherheit nicht stillhalten kann. Die „Latino Night“ an der Schatseplein beginnt um 17.30 Uhr und endet um Mitternacht. Der Eintritt ist kostenlos.

Die Parkanlagen des Vijvers Markey in der Vijverstraat von Adinkerke sind am 23. Juli ab 13 Uhr die Kulisse für das „Waves Festival“. Zum Familienfest für Jung und Alt treten bis 01.00 Uhr in der Nacht etliche Bands und Coverbands auf. Im Angebot sind 90er Rock, Pop, Funk, Disco und Rock ’n’ Roll. Hier können auch Eltern feiern, während die Kinder sich im Kinderdorf bei Spielen, Animationen und Facepainting austoben können. Eintrittskarten sind unter https://www.wavesfestival.be/ erhältlich.

Am 28. Juli kann man an der Leopold-I.-Esplanade in De Panne noch einmal richtig abtanzen. Ab 14.30 Uhr bis in die Nacht hinein feiern jedes Jahr Tausende Badegäste und Einwohner die „Lotto Zomershow“. Dieses Jahr steht die Veranstaltung im Rahmen des 45. Jubiläums der ersten Ziehung der Gewinnzahlen des belgischen Lottos. Dabei wird nicht nur getanzt, es gibt ebenfalls Gelegenheit, sich an den zahlreichen Gewinnspielen zu beteiligen. Der Eintritt ist kostenlos.

2) Gemeinde Koksijde

Die berühmten dänischen Klötze kommen wieder einmal ins Kulturzentrum „Casino“ in Koksijde. Anlässlich der Ausstellung „Koksijde bouwt met LEGO“, stellen Dirk Denoyelle & Amazings zahlreiche einzigartige Kunstwerke aus, die nur aus Legosteinen bestehen. Zehntausende von Steinen bilden die Grundlage für eine außergewöhnliche Ausstellung, die vom 1. Juli bis zum 26. August 2023 zu sehen sein wird. Die Ausstellung ist in verschiedene Themenbereiche unterteilt. Zu bewundern gibt es dabei auch Parodien klassischer Kunstwerke, wie etwa die fabelhafte, fast fünf Meter hohe „Anbetung der Könige“ von Rubens. Die Ausstellung ist von montags bis samstags geöffnet. Eintritt: 7 €.

Die Summer Edition der „Night of the Proms“ findet am 28. und 29. Juli an der Kerkplein in Koksijde statt. Vor der Kirche treten berühmte Stars wie Mark King von Level 42, der irische Sänger und Komponist Johnny Logan, die wallonische Sängerin Sandra Kim, der italienische Sänger Matteo Bocelli, die belgische Popband Mama’s Jasje sowie die belgische Sängerin Laura Tesoro auf. Details und Eintrittskarten gibt es unter https://summeredition.notp.com/

3) Gemeinde Nieuwpoort

„Fliegen, Laufen und Springen“ lautet das Motto des „Airland“ vom 1. bis zum 4. Juli im Mauritspark in Nieuwpoort in der Nähe des Hotels Floreal. Der Park verwandelt sich dann in eine 1.800 m2 große Landschaft aus Hüpfburgen und einem durchgehenden Hindernisparcours von 350 Metern Länge. Laut Veranstalter soll es die größte Installation an Hüpfburgen in Europa sein. Ein Riesengaudi für die Kinder ist vorprogrammiert. Kartenvorverkauf unter https://www.vgevents.be/voorverkoop-airland-nieuwpoort.

Unter dem Motto „Im Bann von Jeanne Panne“ steht die Hafenstadt Nieuwpoort vom 7. bis 9. Juli. Besucher können die Lebensgeschichte der berühmten Hexe Jeanne Panne auf dem Marktplatz in Nieuwpoort-Stadt entdecken, dies anhand von Theater, Tanz, Musik, Projektionen und Gesang. Am Samstag und Sonntag kehrt das Mittelalter mit einem Kunsthandwerksmarkt, originellen Spielen, historischen Darbietungen, Live-Demonstrationen und authentischen Hexenkneipen wieder in die Stadt zurück. Im Glockenturm der Kirche hat der Henker seine Folterkammer geöffnet, wobei man auch das eine oder andere Folterinstrument selbst „ausprobieren“ kann.

Rund um Nieuwpoort sieht man viele Segelboote Foto: Pixabay

4) Gemeinde Middelkerke-Westende

5.000 m2 Ausstellungsfläche und über 6.000 Tonnen Sand: Das sind die Eckdaten des Sandskulpturen-Festivals 2023 vom 1. Juli bis zum 10. September am Strand von Middelkerke. Mehr als zwanzig Märchen und Figuren werden aus Sand gebaut: der gestiefelte Kater, die kleine Meerjungfrau, Tom Däumling, Schneewittchen, ein großer feuerspeiender Drache und noch viele mehr! Diese märchenhafte Welt wird von echten Zauberern, Prinzen und Prinzessinnen bevölkert und liefert einzigartige Geschichten. Infos unter https://zandsculpturenfestival.com/fr.

Liebhaber der Schlagermusik kommen am 15. Juli in der „Proximus Pop-Up Arena“ anlässlich des „Schlager- Festivals Sommer Editie 2023“ in Middelkerke auf ihre Kosten. Auf der Bühne werden Schlagermusiker wie der 23-jährige Jordy Vanett, Jo Vally, Christoff, Luc Steeno, Bram & Lennert, Johan Veugelers, De Romeo’s, Jettie Pallettie die Fans von belgischer Schlagermusik bis in die Nacht hinein verwöhnen. Infos und Eintrittskarten unter https://www.schlagerfestivalzomer.be/home.

Nicht nur Miesmuscheln, Steak oder Pommes. Während des „HAP Food Festivals“ vom 15. bis zum 17. Juli im Normandpark in Middelkerke dreht sich alles um die Gastronomie. 25 glitzernde Foodtrucks verwandeln den Normandpark von Middelkerke in ein zauberhaftes Food-Festival. Dabei gibt es nicht nur viel zu schlemmen. Die Besucher können Starköchen während des spektakulären Showkochens über die Schulter schauen; Hobbyköche dürfen sich mit Foodie-Workshops auf eine besondere Art Fortbildung freuen. Für Stimmung, Musik und Tanz sorgen mehrere Bands, DJs, Animateure und Akrobaten. Die Kinder ihrerseits werden mit Studio-100-Figuren auf ihre Kosten kommen. Mit gemütlichen Sitzecken und Tausenden von Lichtern kann man am „HAP Food Festival“ einige gemütliche Stunden verbringen. Eintritt: frei.

ABBA ist aktuell! ABBA ist Kult. Auch 51 Jahre nach ihrer Gründung stellt die Musik von Agnetha, Benni, Björn und Anna-Frid die Musikwelt auf den Kopf. Unter dem Motto „Der Mythos lebt weiter“ lädt Middelkerke am 22. Juli zur „ABBA GOLD“-Konzertshow ein. Die Show wird nicht nur in Sachen Musik begeistern, auch die Performance ist perfekt durchgestylt. Mit den neuesten technischen Hilfsmitteln wird das Original-ABBA-Feeling ins Hier und Jetzt gebracht. Von den Originalkostümen bis zur schwedischen Aussprache der Musiker wird auf jedes kleinste Detail geachtet, um eine authentische ABBA-Performance zu bieten. Eintrittskarten: https://www.popuparena.be/fr/home.

5) Gemeinde Oostende

Zwei Tage lang verwandelt sich der Strand von Oostende im Rahmen des „Ostend Beach Festivals“ in die größte Open-Air-Party der belgischen Küste. Die Tanzflächen bieten Platz für Tausende von Ravern. Das Festival ist der elektronischen Musik gewidmet und vereint lokale und internationale DJs. Über 80 Künstler kommen nach Oostende, um EDM und Techno, House und Hardcore, Dubstep und Reggae zu spielen. Das Lineup ist vielfältig. Neben der Hauptbühne im Freien gibt es mehrere kleinere Bühnen, die über die Nebenstrände zugänglich sind.

„Oostende Danst“ heißt es am 21. Juli am Sint-Petrus-en-Paulusplein. Um 14.00 Uhr läuten die Hot Lips & the Leslies das Tanzfestival mit Musik aus den 50er und 60er Jahren ein. Im Anschluss lädt Louis Lou zu einem Swing-Tanz-Workshop ein, um auch Neulingen die ersten Tanzschritte näherzubringen. Afroamerikanische Tänze aus Harlem sowie Jazz Dance, Stepptanz und Charleston, mit Klängen aus den 1930er Jahren, bietet Lindy Hop. Zum Abschluss erweckt das 7-köpfige Kollektiv Jake Walker nicht nur Louis Armstrong und Count Basie zu neuem Leben: Das Kollektiv verwöhnt das Publikum mit eigenen Songs und Arrangements.

6) Gemeinde Bredene

Am belgischen Nationalfeiertag, am 21. und 22. Juli sind im Badeort Bredene die Cowboys los. Während zwei Tagen verspricht das „Wild West Days Festival“ beste Countrymusik, eine „Western Parade“ mit der The West Coast Pipe Band sowie eine Ausstellung von über 80 Harley-Davidson-Motorrädern. Ergänzt wird das Festival durch ein „Old Time Camp“ – ein Westernmarkt mit verschiedenen Darbietungen, Horse Corral, Bullriding sowie Workshops.

7) Gemeinde De Haan

Am 8. Juli kommen im Ortsteil Vosseslag die Liebhaber von Rock und Metal auf ihre Kosten. Ab 14.30 Uhr bis in die Nacht hinein greift hier der Hahn zur Gitarre. Auf dem „Coq’Rock Festival“ verwöhnen die Fans of Amos, The Hois, The Dirty Denims, Mantah, Follow The Hunt, Aeveris und Discordia die Gäste mit kernigem Rock und Metal. Die Band Mantah gastierte zuvor bereits beim Wacken Open Air. Der Eintritt ist kostenlos.

Das Festival „The Village“ im Ortsteil Vosseslag am 29. Juli ab 19 Uhr adressiert sich an die Blues-Liebhaber. Bis in die Nacht treten die drei Bands Nir Shemmer, Grimsby Road und Heartland Drive auf. Der Eintritt ist auch hier kostenlos.

Fahrradfahren in Blankenberge. Aber ob die beiden Jungs schneller sind als die Motorboote der Weltmeisterschaft? Foto: Pixabay

8) Gemeinde Blankenberge

Blankenberge wird am Wochenende des 1. und 2. Juli 2023 zum Epizentrum für Adrenalin und Geschwindigkeit. Dann finden die Weltmeisterschaft (WC) und die belgische Meisterschaft (BK) der Offshore-Motorboote statt. Diese Spektakel versprechen begeisterten Zuschauern ein unvergessliches Erlebnis voller Action und Aufregung. Die Wettkämpfe selbst finden in Küstennähe statt, und von der neu renovierten Pier in Blankenberge hat das Publikum einen idealen Blick. Die Wettkämpfe finden jeweils von 10 bis 16 Uhr statt.

Hartgesottene Schwimmer können sich am 8. Juli beim „Sportzot North Sea Swim Challenge“ beteiligen, ein Schwimmwettkampf im Meer zwischen Blankenberge und Zeebrugge. Der Startschuss fällt um 18 Uhr. Als aktiver Schwimmer kann man sich unter https://bit.ly/inschrijfformulier_Sportzot_NSSC_2023 einschreiben.

Am 11. Juli ab 20 Uhr feiert Blankenberge die flämischen Feste mit einer schillernden Live-Performance des „Kleinkunsteiland 2023“: Lucas Van den Eynde, Barbara Dex, Wigbert und Maggie Mc Neal tauchen in die niederländischsprachige Musikgeschichte ein: Musik (solo oder im Duett oder Ensemble) aus Vergangenheit und Gegenwart. „Kleinkunsteiland“ sind zwei Damen und zwei Herren, die sich zu einer Gruppe zusammenschließen und 50 Jahre Musikgeschichte aufleben lassen. Live unterstützt von vier hochkarätigen Musikern. Der Eintritt ist frei.

Ein heißes Wochenende erleben die Badegäste in Blankenberge vom 28. bis zum 30. Juli. Während drei Tagen gastiert das „HAP Food Festival“ in Blankenberge (siehe unter Middelkerke). Zur „Cindy’s 80’s Night at the Beach“ am 28. Juli sollte man keinesfalls die nostalgischen Rollschuhe, fluoreszierenden Bermudas, Hawaiihemden und sonstigen Outfits der 80er Jahre vergessen. Im Line-up sind DJ Boo-Lee (VJ-Set) und Bombdiggity (Cindy’s House Band). Unter dem Motto „Cherry Moon Beach is back“ lebt am 29. Juli im Casino von Blankenberge eine langjährige Tradition, die vor 23 Jahren begann, wieder auf. Cherry Moon war und ist einer der größten Namen im belgischen Clubleben. Seit der Gründung des Clubs im Jahr 1991 hat Cherry Moon den besten Techno, Hard Trance und House ins Nachtleben gebracht. In den 90er und frühen 2000er Jahren war das Cherry Moon der Treffpunkt für Clubber aus ganz Belgien, Frankreich, den Niederlanden und Luxemburg.

9) Zeebrugge (Gemeinde Brugge)

Sportlich geht es am 7. Juli beim „Beach Run Zeebrugge“ zu: Der Laufwettbewerb richtet sich an jeden Läufer, ob jung oder alt. Die abwechslungsreiche Strecke führt entlang des Seedeichs und des breiten Strandes von Zeebrugge. Kinder laufen auf Strecken von 800 Metern, für Erwachsene steht ein Parcours von fünf oder zehn Kilometer zur Verfügung. Der Startschuss fällt um 19.30 Uhr. Einschreibungen sind vor Ort möglich, oder online unter https://www.star-tracking.be/event/686.

10) Knokke-Heist

In Sachen Events stechen im Juli zwei Veranstaltungen in der mondänen Badestadt hervor. Anlässlich des belgischen Nationalfeiertages lädt Knokke zum „Kneistival“ ein. Das kostenlose Pop- und Rockfestival findet auf dem Heldenplein in der Nähe des schönen Strandes statt. Dort können die Gäste eine tolle Atmosphäre und fantastische Live-Konzerte von lokalen, nationalen und internationalen Bands genießen. Das Festival findet vom 21. bis zum 23. Juli jeweils ab 19 Uhr statt. Im Lineup sind dieses Jahr unter anderem Mooneye mit Indie-Musik, Radio Guga, Radio Botanique, Jasper Erkens, K’s Choice und die britische Band Circa Waves. Weitere Infos gibt es unter https://www.knokke-heist.be/kneistival.

Sein 15-jähriges Bestehen feiert dieses Jahr ein Event der klassischen Musik: „Klassiek Leeft Meesterlijk“ feiert diesen Meilenstein mit einem großen Programm und einer Konzertreihe mit klassischer Musik in den Kirchen von Knokke-Heist. Zum Auftakt am 22. Juli in der Dominikaner-Kirche im Viertel Het Zoute, interpretiert Lukáš Vondrácek am Klavier Werke von Schumann und Rachmaninow. Am 25. Juli interpretieren Christian Poltéra (Violoncello) und Ronald Brautigam (Klavier) Werke von Schumann, Brahms, Liszt und Chopin. Am 27. Juli interpretieren das Akhtamar Quartet & Liebrecht Vanbeckevoort Werke von Rachmaninow und Brahms.

Die breite Strandpromenade in Knokke Foto: Pixabay

Am 8. Juli beginnt in Knokke das traditionelle „Cartoonfestival“. Die 62. Ausgabe widmet sich der Fragestellung „Was ist heutzutage noch echt?“ Das ist zunehmend weniger eindeutig. Man denke an Fake News, Deepfake-Technologie, Instagram-Filter und vieles mehr. Comiczeichner zeigen, was Echtheit gerade für Frauen bedeutet. Wie einfach oder schwierig ist es, als Frau seiner Echtheit Ausdruck zu verleihen? Wie echt sind diese Mädchen in der Werbung eigentlich? Kann man als Frau wirklich seine Meinung sagen? Höchste Zeit, den Ballon platzen zu lassen und zur Realität zurückzukehren. Für dieses starke Thema arbeitet das „Cartoonfestival“ mit der flämischen Comiczeichnerin und Comicautorin Inge Heremans zusammen, besser bekannt unter ihrem Pseudonym Ilah („Cordelia“). Das Festival findet bis zum 27. August täglich von 10 bis 19 Uhr im „Cultuurcentrum Scharpoord“ statt. Der Eintritt ist frei.