Wegen Sicherheitsbedenken hatten die Gemeindevertreter beschlossen, rund um den Park Gerlache keine „fräi Nuecht“ in den angrenzenden Lokalen zu genehmigen. Auch die LGBT-freundliche Bar DaMa ist von diesen Restriktionen betroffen. Die Betreiber der Bar sowie einige Nutzer in den sozialen Medien halten diesen Schritt allerdings für nicht gerechtfertigt.

Ein Lokal in der rue Michel Rodange, das sich in direkter Nachbarschaft des Gerlache-Parks befindet, machte in der Vergangenheit immer wieder negative Schlagzeilen. Zu Beginn des vergangenen Jahres wurde eine Polizeistreife zu einer Schlägerei vor besagtem Lokal gerufen. Die Polizisten wurden sofort nach ihrer Ankunft von mehreren Personen umringt und verbal wie auch körperlich bedroht. Die Beamten vor Ort mussten Verstärkung anfordern, um der Lage Herr zu werden. Nach diesem Vorfall hatten die Gemeindeverantwortlichen das Gespräch mit den Pächtern und Brauereien gesucht und diese darauf hingewiesen, dass sie für das Handeln ihrer Kunden mitverantwortlich sind. Zusätzlich veranlassten die Gemeindevertreter, in der rue Michel Rodange, aber auch in der angrenzenden rue Adolphe Krieps, die Schankzeiten nicht zu verlängern und somit an den Wochenenden keine „fräi Nuecht“ mehr zu genehmigen.

Seit drei Jahren betreiben die beiden Differdinger David und Marc die Bar DaMa in der rue Adolphe Krieps. Das DaMa ist die einzige queere Bar, die es zurzeit noch in Luxemburg gibt. An den Wochenenden treten hier unter anderem Travestiekünstler aus dem In- und Ausland auf. Probleme mit der Polizei oder den Nachbarn gab es bislang noch nie. Trotzdem wurde den Betreibern nun von der Gemeinde mitgeteilt, dass sie auf unbestimmte Zeit keine „fräi Nuecht“ mehr abhalten dürften. Gleiches gilt für die anderen drei Kneipen, die sich ebenfalls in diesen zwei Straßen befinden.

„Das Verbot trifft uns aus heiterem Himmel. Vor allem, weil wir an den Wochenenden im Januar erst um drei schließen mussten. Jetzt im Februar ist plötzlich alles anders. Die Planungen für die kommenden Samstage laufen nun schon seit mehreren Wochen. Jetzt sind wir gezwungen, alles abzusagen. Das bedeutet einen herben finanziellen Verlust für uns“, erklärt David gegenüber dem Tageblatt. „Unsere Kundschaft kommt aus der gesamten Grenzregion. Wenn wir nicht bis 3 Uhr geöffnet bleiben dürfen, dann überlegen sich viele Kunden, ob sie überhaupt den Weg zu uns nach Differdingen auf sich nehmen“, fügt Marc hinzu. Was die „fräi Nuechten“ in der DaMa-Bar angeht, so hoffen die Betreiber, dennoch grünes Licht von der Gemeinde zu erhalten, damit sie ihre Shows abhalten dürfen.

Polizeikontrollen

Auch in den sozialen Medien war die Sperrstunde der DaMa-Bar am Wochenende Thema. Viele Nutzer solidarisierten sich mit den Betreibern. Wiederum andere konnten nicht verstehen, warum das DaMa für das Fehlverhalten einer anderen Kneipe mithaften soll. Der Linken-Politiker Garry Diederich warf dem Differdinger Schöffenrat gar „Homo- und Transphobie“ vor. – Ein Vorwurf, den Tom Ulveling (CSV) nicht auf sich sitzen lassen möchte: „Es geht hier einzig und allein um die Sicherheit der Bürger. Deshalb haben wir beschlossen, rund um den Park Gerlache keine verlängerten Schankzeiten zu genehmigen.“

Der Gerlache-Park und seine benachbarten Straßen haben sich in den vergangenen Monaten zu einem regelrechten Störfaktor entwickelt. Augenzeugen sprachen von Drogentouristen, die vor besagtem Lokal einen kurzen Zwischenstopp einlegen und dann mit heulenden Motoren und quietschenden Reifen weiterfahren würden. Um die Lage zu entschärfen, wurden vergangenes Jahr rund 300 Polizeikontrollen rund um den Park und die angrenzenden Kneipen durchgeführt.