Ein Frachtflieger musste am 15. April am Ende eines sechseinhalbstündigen Fluges seine Landung abbrechen – weil ein Triebwerk über den Boden des Luxemburger Flughafens Findel schrammte. Laut RTL hat nun eine Untersuchung der zuständigen Verwaltung ergeben, dass der Vorfall nicht hätte verhindert werden können. Grund für die Schwierigkeiten bei der Landung seien „abrupte Änderungen der Windbedingungen“ gewesen, heißt es in dem Bericht. Die Landeschwierigkeiten seien schließlich als „Zwischenfall“ eingestuft worden.