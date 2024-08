Bildergalerie / Unsere schönsten Bilder des ersten Fouer-Wochenendes

Endlich ist es so weit: Die „Schueberfouer“ 2024 hat ihre Tore geöffnet. Ob „Knuppautoen“, Entenfischen, herzhafte Waffeln, Gromperekichelcher oder wilde Fahrgeschäfte – die „Fouer“ bietet für (fast) jeden Geschmack etwas. In diesem Jahr sorgen sogar rund 20 neue Attraktionen für zusätzlichen Nervenkitzel und locken Besucher in Scharen an. Und das trotz der alljährlich wieder aufflammenden Diskussionen um die vorherrschenden Preise. Auch unser Fotograf war am Eröffnungswochenende vor Ort, um die festliche Atmosphäre und einige der schönsten Momente einzufangen.

Foto: Editpress/Didier Sylvestre