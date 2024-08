Shanghai-Ranking 2024 / Uni.lu findet sich auf den Plätzen 601–700 wieder

Die Université du Luxembourg wurde im jährlich erscheinenden Shanghai-Ranking auf den Plätzen 601–700 klassiert. Damit bleibt die Uni.lu stabil: 2023 fand sie sich ebenfalls in dieser Spanne wieder. Die Bestenliste vergleicht über 2.500 Hochschulen weltweit auf Basis von sechs Indikatoren – wobei der Schwerpunkt auf der Forschung liegt. Die besten 1.000 werden in der Liste aufgeführt.

Den ersten Platz belegt seit 22 Jahren die amerikanische Elite-Universität Harvard. Auf Platz zwei und drei folgen die Stanford University und das Massachusetts Institute of Technology. Die erste europäische Uni in der Liste ist die University of Cambridge auf Platz zwölf. Die Université Paris-Saclay ist der erste französische Vertreter und belegt den zwölften Platz. Die erste deutsche Uni findet sich mit der Universität München auf Platz 43 wieder.