Auf der Strecke zwischen Schoenfels und Kopstal ist es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Das CGDIS rückte mit mehreren Einsatzwagen an und auch ein Hubschrauber der „Luxembourg Air Rescue“ mit der Bezeichnung LX-HLP war im Einsatz. Die Pressestelle der Polizei erklärt auf Tageblatt-Nachfrage, dass man dort noch keine weiterführenden Informationen zu dem Vorfall habe. Die Kollegen vor Ort seien derzeit noch in die Arbeiten eingebunden.