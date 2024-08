Cyberkriminalität / Unbekannte missbrauchen Fotos von Luxemburg-Pendlerin für Pro-Trump-Propaganda

Debbie Nederlof aus Trier wurde Opfer von Identitätsdiebstahl. Unbekannte nutzen ihre Fotos, um damit im Netz Pro-Trump-Propaganda zu verbreiten.

Debbie Nederlof ist 32 Jahre alt, lebt in Trier und arbeitet bei einem Unternehmen in Luxemburg als Social Media Managerin. Nebenbei versucht sie, ihr Gehalt als Influencerin aufzubessern – die junge Frau hat mehr als 74.000 Follower auf Instagram. Auf der Plattform „X“, ehemals Twitter, gibt es auch ein Profil von Debbie. Hier heißt die junge Frau scheinbar Luna, kommt aus dem US-Bundesstaat Wisconsin und bezeichnet sich als „MAGA-Trump-Anhängerin“. Das Problem: Luna ist nicht echt. Darüber berichtet CNN am Mittwoch.

Das inzwischen deaktivierte Fake-Profil @Luna_2K24 habe die Fotos der Trierer Influencerin genutzt, um Pro-Trump Posts und Verschwörungstheorien zu verbreiten. Das Konto habe behauptet, die US-Wahl sei manipuliert worden und auf Trump seien weitere Attentate verübt wurden. Zudem seien Anti-LGBTQ-, Anti-Transgender-, Anti-Impf-, rassistische und fremdenfeindliche Äußerungen gepostet worden.

Was Nederlof passiert ist, ist kein Einzelfall. Eine Untersuchung von CNN in Zusammenarbeit mit dem „Centre for Information Resilience“ (CIR) ergab, dass die Fotos von 17 europäischen Frauen gestohlen wurden, um Pro-Trump Propaganda zu verbreiten. Die Untersuchung ergab ebenfalls, dass einige Fotos so bearbeitet wurden, dass auf der Kleidung der Frauen Pro-Trump- und MAGA-Slogans zu sehen waren.

Die gefälschten Konten gehören zu insgesamt 56 Profilen auf X, die von CNN und CIR identifiziert wurden. „Sie scheinen Teil einer koordinierten Kampagne zu sein, die das Trump-Vance-Ticket im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2024 unterstützt“, schreibt CNN. Es gebe jedoch keinen Hinweis auf eine Beteiligung der Trump-Kampagne.

Plattformen zweifeln Nachweisbarkeit von Fälschungen an

Alle diese Konten verwenden Fotos von „schönen, jungen Frauen“ – teils gestohlen, teils von künstlicher Intelligenz generiert – um ihre Unterstützung für Trump zu deklarieren. Die Posts seien ähnlich, genauso die englischen Sprachfehler. Nach Ansicht von Experten könnte dies ein mögliches Zeichen für ausländische Einmischung sein, schreibt CNN. Auch die genutzten Hashtags seien dieselben, so zum Beispiel #MAGA2024 oder #MAGAPatriots. Zudem hätten 15 der gefälschten Konten ein blaues Häkchen – ein Symbol, das eigentlich beweisen soll, dass es sich um ein verifiziertes Konto handelt.

Im Interview mit CNN zeigt sich Debbie Nederlof verärgert – besonders darüber, dass nicht nur Fotos von ihr selbst verwendet wurden, sondern auch von ihrem Sohn. Selbst ihr Hund sei zum Gesicht einer Spendensammlung für eine angebliche Operation geworden. Versuche, die gefälschten Profile zu melden, seien größtenteils enttäuschend gewesen. Die Plattformen seien der Ansicht, es könne nicht ausreichend nachgewiesen werden, dass es sich um Fälschungen handele.

Eine Anfrage von CNN an X bezüglich der Fake-Profile blieb unbeantwortet, die meisten der Konten wurden in den 24 Stunden vor der Veröffentlichung des Artikels jedoch gelöscht, schreibt CNN.