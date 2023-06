Es war abzusehen gewesen, vor allem durch die Causa Traversini, nach Auszählung der Stimmen in den 29 Wahllokalen in Differdingen ist es amtlich: „déi gréng“ stürzen in der Wählergunst von der Spitzenposition auf den vierten Rang – und verlieren vier ihrer bislang sieben Mandate. Erzielten sie 2018 mit fast 36 Prozent noch einen fulminanten Wahlsieg, müssen sie sich jetzt mit 14,28 Prozent zufriedengeben.