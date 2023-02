Foto: Cita

Die A13 in Richtung Petingen war am Freitagnachmittag in Höhe der Ausfahrt Differdingen zwischen Sanem und Biff zu. Der Grund: Ein umgefallener Betonmischer ist nach 13 Uhr auf der Autobahn umgekippt und versperrte dort die beiden Fahrbahnen. Das schreibt der ACL am Freitagnachmittag. Der Rückstau war drei Kilometer lang.