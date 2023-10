Die Polizei meldet vermehrt Fälle von Trickdiebstählen in Bartringen und in Esch. Demnach fragte die Täterin am Montagabend in Bartringen eine Person nach dem Weg zur nächsten Apotheke. Nachdem das Opfer ihr den Weg beschrieben hatte, umarmte die Täterin das Opfer, um sich zu bedanken. Kurz danach bemerkte das Opfer, dass seine Uhr vom Handgelenk verschwunden war.

Zu einer weiteren Betrugsmasche kam es ebenfalls am Montagabend, diesmal in Esch. Wie die Polizei mitteilt, haben sich in der rue Jean-Pierre Michels zwei unbekannte Täter Zutritt zu einem Haus verschaffen wollen, indem sie angegeben hatten, Spenden für eine gemeinnützige Organisation zu sammeln. Einer der Täter bat die Bewohnerin um ein Glas Wasser – als sie dieses holte, nutzte der Täter ihre Abwesenheit, um ihr den Geldbeutel zu stehlen und anschließend damit zu flüchten. In beiden Fällen wurden die Ermittlungen eingeleitet.

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang, wie man sich vor Betrugsmaschen schützen kann.