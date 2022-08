In den Gemeinden Parc Hosingen und Clerf hat es seit dem 15. August „vermehrt“ Fälle von Vandalismus und „Umweltvergehen“ gegeben – das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung vom Mittwoch. „So kam es in einem Fall auf der N10 zwischen dem Kohnenhof und Eisenbach zu einem Diebstahl einer Holzbank und eines Holztisches, welche beide wegen ihrer massiven Bauweise wohl von mehreren Personen und mit Hilfe eines Anhängers oder eines Lieferwagens entwendet worden sein müssen“, heißt es in der Mitteilung.

Darüber hinaus seien mehrere Graffiti an verschiedenen Orten gefunden worden, darunter auch in der Nähe von Consthum. „In einem weiteren Fall wurde die Holzhütte der Bushaltestelle ‚Um Schinker’ auf der N7 durch Brandstiftung beschädigt“, so die Polizei. An einer Parallelstraße der N7 in der Nähe von Hosingen sei zudem „eine größere Menge Abfall illegal in der Natur entsorgt“ worden. Und das ist noch nicht alles: In Heinerscheid habe außerdem jemand zwischen Dienstag und Mittwoch nahe dem „Centre culturel“ eine Mülltonne gefüllt mit Papier angezündet. „Die Tonne wurde ersten Erkenntnissen nach unter das Vordach des Gebäudes der Gemeindeverwaltung gerollt, das Feuer konnte allerdings glücklicherweise nicht übergreifen“, erklärt die Behörde.

Zu mindestens diesen Vorfällen sucht die Polizei Zeugen, die etwas gesehen haben könnten und Hinweise geben können. Informationen sollen dafür bei der Polizeidienststelle Ourdall unter der Telefonnummer (+352) 244 83 1000 oder per E-Mail an police.ourdall@police.etat.lu abgegeben werden.