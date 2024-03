Am 24. März fand im Sozialrestaurant der „Stëmm vun der Strooss“ in Esch das traditionelle Raclette-Mittagessen des Lions Club Esch statt. Über 150 Bedürftige wurden von 14 Mitgliedern des Clubs verwöhnt. Der Käse wurde mit einem professionellen Standgerät serviert, begleitet von passenden Beilagen wie Kartoffeln, Schinken, Gurken, Tomaten und anderen Leckereien. Zudem gab es Kuchen als Nachtisch. „Es herrschte eine sehr gute und ausgelassene Stimmung, die Gäste waren rundum zufrieden“, sagte Christoph Contier, Leiter des Standortes der „Stëmm“ in Esch.