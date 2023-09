Tunnel „Gousselbierg“ wieder in beide Richtungen geöffnet

Beide Tunnelröhren des Tunnel „Gousselbierg“ sind seit Dienstag, 20 Uhr, wieder für den Verkehr geöffnet. Das teilt die Straßenbauverwaltung am Mittwochmorgen via Presseschreiben mit. Somit wurden Sperrungen für Bauarbeiten zur Neugestaltung der CITA-Ausrüstung früher aufgehoben als ursprünglich geplant. Seit dem 14. Juli 2023 war abwechselnd immer nur eine Tunnelröhre für den Verkehr freigegeben. Die Sperrungen sollen eigentlich erst am 18. September mit dem Beginn des neuen Schuljahres aufgehoben werden. Für noch anstehende Arbeiten sei keine Schließung der Tunnelröhren mehr erforderlich. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Tunnel „Gousselbierg“ beträgt, wie sonst auch, 90 km/h.