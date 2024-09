Energieunion-Bericht / Trotz Fortschritten sind weitere Anstrengungen nötig

Die EU-Kommission hat ihren aktuellen Energieunion-Bericht veröffentlicht, der trotz Verbesserungsbedarfs auch Fortschritte bei der Versorgungssicherheit, Energiekontrolle und dem Übergang zur Klimaneutralität hervorhebt.

Die Europakommission hat am Mittwoch den diesjährigen Bericht über den Stand der Energieunion veröffentlicht. Der Bericht wird jedes Jahr veröffentlicht, um die „Fortschritte der EU bei der Erreichung der Ziele der Energieunion zu bewerten“, schreibt die Kommission. Es sei der EU in den letzten Jahren vor allem gelungen, „den kritischen Risiken für ihre Energieversorgungssicherheit zu begegnen, die Kontrolle über den Energiemarkt und die Energiepreise zurückzugewinnen und den Übergang zur Klimaneutralität zu beschleunigen“.

In der ersten Hälfte des Jahres 2024 habe die Hälfte der Stromerzeugung in der EU aus erneuerbaren Quellen gestammt. Der Anteil von russischem Gas an den EU-Importen sei von 45 Prozent im Jahr 2021 auf 18 Prozent im Juni 2024 gesunken, während die Importe von vertrauenswürdigen Partnern wie Norwegen und den USA gestiegen sind. Zudem sei die Nachfrage nach Gas zwischen August 2022 und Mai 2024 um 138 Milliarden Kubikmeter gesenkt worden.

Was den Winter betrifft, so habe die EU ihr Wintergas-Speicherziel von 90 Prozent am 19. August erreicht und liege damit deutlich vor der Frist am 1. November. Die Energiepreise seien außerdem stabiler und lägen deutlich unter den Rekordwerten, die während der Energiekrise im Jahr 2022 erreicht wurden.

Windenergie hat Gas überholt

Während die Wirtschaft der Union zwischen 1990 und 2022 um 67 Prozent gewachsen sei, seien die Treibhausgasemissionen der EU im selben Zeitraum um 32,5 Prozent zurückgegangen. Auf internationaler Ebene führe die EU die von allen Parteien auf der COP28 in Dubai gebilligte, globale Initiative zur Verdreifachung der Produktionskapazitäten für erneuerbare Energien und zur doppelten Verbesserung der Energieeffizienz im Rahmen des Übergangs von fossilen Brennstoffen an.

Im Bereich der erneuerbaren Energien habe die Windenergie das Gas überholt. Sie sei nun die zweitwichtigste Stromquelle hinter der Kernenergie. 50 Prozent des Stroms in der EU seien in der ersten Hälfte von 2024 aus erneuerbaren Energien erzeugt worden.

Trotzdem bräuchte es verstärkte Anstrengungen im Bereich der Energieeffizienz, damit die EU ihr Ziel, den Endenergieverbrauch bis 2030 um 11,7 Prozent zu senken, erreicht. Verbesserung seien vor allem im Hinblick auf die Elektrifizierung aller Heizgeräte und die Renovierungsrate von Gebäuden notwendig.

Die EU unterstützt weiterhin die Ukraine

Auch um das Problem der hohen Energiepreise zu lösen, seien zusätzliche Anstrengungen nötig. „Dies ist unerlässlich, um die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Industrien zu steigern und die Investitionen in Europas integrierte Infrastrukturnetze zu beschleunigen, die für die Elektrifizierung der europäischen Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind“, schreibt die Kommission.

Die im Dezember 2023 veröffentlichte Bewertung der Entwürfe der aktualisierten NECPs zeige, dass die Mitgliedstaaten einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben. Dieser reiche jedoch nicht aus, um die Netto-Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent zu senken.

Die EU unterstütze auch weiterhin die Ukraine angesichts der russischen Angriffe auf ihr Energiesystem. Die Synchronisierung der ukrainischen und moldawischen Netze mit dem europäischen Stromnetz habe das ukrainische System stabilisiert, wobei der Stromaustausch nun 1,7 GW erreiche. Mehr als 40 Prozent der EU-Zuschüsse seien bis zum 31. Juli 2024 in den Energiesektor geflossen, und der EU-Katastrophenschutzmechanismus habe mehr als 900 Mio. Euro beigesteuert. Der Ukraine-Energiefonds habe bis Juni 2024 über 500 Millionen Euro mobilisiert und die Ukraine-Fazilität stelle bis 2027 weitere 50 Milliarden bereit.