Luxemburg / Treffen mit dem Papst am 26. September: Anmeldung ab sofort möglich

Die virtuellen Tore sind geöffnet: Ab dem heutigen Dienstag, 9 Uhr, bis Donnerstag, 17 Uhr, können sich Interessierte für ein Treffen mit Papst Franziskus am 26. September um 16.30 Uhr in der Kathedrale Notre-Dame in Luxemburg-Stadt anmelden. Sollte es mehr Anmeldungen als Plätze geben, entscheidet das Los, schreibt die Diözesanverwaltung auf dem Anmeldeportal.

Am 9. September findet das Warten dann sein Ende: Alle erfahren, ob sie berücksichtigt werden konnten, oder nicht. Die glücklichen Teilnehmer müssen jedoch einiges beachten. Aus Sicherheitsgründen ist eine Kontrolle unumgänglich – und die muss zwischen 12.30 und 15 Uhr im „Foyer des Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg“ absolviert werden. Danach steht dem Treffen mit Franziskus nur noch ein kurzer Shuttle-Transfer im Weg.

Das Treffen ist Teil des Programms des päpstlichen Besuchs in Luxemburg am 26. September.