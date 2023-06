Ein 31-Jähriger ist bei einem schweren Motorradunfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag verstorben. Der Unfall ereignete sich auf der Autobahn A1. Das meldet die Polizei am Sonntag. Laut Tageblatt-Informationen handelt es sich beim Verstorbenen um einen Kommunalpolitiker aus Weiler-zum-Turm.

Die Tragödie hat somit auch Auswirkungen auf die Gemeindepolitik: Da sich in Weiler-zum-Turm neun Kandidaten für neun offene Gemeinderatsposten beworben hatten, mussten die Bürger der Gemeinde nicht zum Urnengang antreten. Mit dem Tod des Gemeindepolitikers könnte es nun zu Nachwahlen kommen.

Es ist bereits die zweite Gemeinde in Luxemburg, die in dieser Wahlperiode von einem Todesfall erschüttert wird. Am 15. Mai wurde der Tod des Berdorfer Gemeinderatsmitglieds Carlo Bentner bekannt gegeben. Der Politiker sei infolge einer „kurzen aber unbarmherzigen Krankheit“ gestorben, hieß es in dem Facebook-Beitrag der Gemeinde. Daraufhin wurden die Gemeindewahlen, wie im Artikel 203 des Wahlgesetzes, vorgesehen, auf den 8. Oktober 2023 verschoben.