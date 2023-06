Eine Reihe Radrennen mit luxemburgischer Beteiligung fanden am Donnerstag statt. Einen herben Rückschlag musste dabei Mats Wenzel hinnehmen, für den eine gute Platzierung in der Gesamtwertung des Giro Next Gen nun nicht mehr einzufahren ist.

Radprofi Juan Ayuso hat die fünfte Etappe der Tour de Suisse gewonnen. Der Spanier vom UAE Team Emirates setzte sich auf der Königsetappe über 211 Kilometer und drei Alpenpässe von Fiesch nach La Punt am entscheidenden Anstieg durch und rückt in der Gesamtwertung an Straßenrad-Weltmeister Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) vorbei auf Rang drei vor.

Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden holte sich der Däne Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) vom Österreicher Felix Gall (AG2R Citroën Team) zurück.

Bereits vor dem ersten großen Anstieg der schwersten Etappe suchte eine 30-köpfige Gruppe um den Belgier Wout van Aert (Jumbo-Visma) die Flucht nach vorne und fuhr zwischenzeitlich dreieinhalb Minuten Vorsprung heraus. Im Peloton machte das Gall-Team AG2R ordentlich Tempo, um seinen Mann auf der Spitzenposition zu halten. Am Albulapass hatte Ayuso die stärksten Beine, anschließend zeigte der 20-Jährige auf dem Weg ins Ziel Abfahrer-Qualitäten und sicherte sich den Tagessieg. Arthur Kluckers (Tudor) fuhr mit 24:12 Minuten als 135. ins Ziel.

Am Freitag wartet die längste Etappe auf das Fahrerfeld. Nach der erneuten Überfahrt über den Albulapass, dieses Mal von der Gegenseite, geht es über insgesamt 215,3 Kilometer nach Oberwil-Lieli. Das stete Auf und Ab im letzten Rennviertel könnte erneut für Ausreißversuche sorgen.

In Slowenien hat Dylan Groenewegen für seinen zweiten Sieg auf der zweiten Etappe der Rundfahrt gesorgt. Der Niederländer setzte sich im Sprint vor Matteo Moschetti (Q36.5) und Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) durch. Damit bleibt er in der Gesamtwertung vorne. Wie auch auf der ersten Etappe beendete Luc Wirtgen (Tudor) das zweite Teilstück in der gleichen Zeit wie der Sieger als 44.

Auf der ersten Etappe der La Route d’Occitanie durfte der Niederländer Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) jubeln. Michel Ries (Arkea Samisc) fuhr mit 44 Sekunden Rückstand als 57. über den Zielstrich. Das Rennen endet am Sonntag.

In Italien musste Mats Wenzel (Leopard TOGT) derweil am Donnerstag einen herben Rückschlag hinnehmen. Als 20. in der Gesamtwertung ging der 20-Jährige die fünfte Etappe des Giro Next Gen an und verlor gesundheitlich angeschlagen auf dem Teilstück 17:17 Minuten auf den Etappensieger und rollte als 125. ins Ziel. Die Etappe gewann der Brite Lukas Nerurkar (Trinity), in Führung in der Gesamtwertung liegt weiterhin der Norweger Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma Development). Das Rennen endet am Sonntag. (dpa/pg)