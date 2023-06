Toter in Wald bei Howald gefunden – Bisherigen Ermittlungen zufolge keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Die Polizei hat am Mittwoch (28.6.) mitgeteilt, dass am Mittag des Vortages in einem Waldstück bei Howald eine männliche Leiche gefunden wurde. Ersten Untersuchungen zufolge habe kein Fremdeinwirken festgestellt werden können.

Um die genaue Todesursache sowie die Identität der Person festzustellen, habe die Staatsanwaltschaft Luxemburg eine Obduktion beantragt.