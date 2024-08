Vor fünf Jahren / Tornado über Luxemburg: So sah die Zerstörung aus

Es waren Szenen, wie man sie bis dahin nur aus dem Ausland kannte. Am 9. August 2019 verwüstete ein Tornado weite Teile des Luxemburger Südwestens. Das zerstörerische Naturphänomen dauerte nur wenige Minuten, doch die Folgen blieben lange spürbar. Die Windhose hinterließ eine Schneise der Zerstörung: Über 600 Häuser wurden beschädigt und 19 Personen verletzt. In den Straßen häuften sich die Trümmerberge. In unserer Fotogalerie finden Sie Bilder der Naturkatastrophe.