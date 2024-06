Mallorca / Tödliches Unglück: Besitzer von eingestürztem Restaurant festgenommen

Nach dem tödlichen Einsturz einer Terrassen-Bar auf Mallorca wurde der Besitzer wegen fahrlässiger Tötung und schwerer Körperverletzung festgenommen.

Nach dem Einsturz der Terrasse eines Strand-Restaurants auf Mallorca mit vier Toten ist der Besitzer festgenommen worden. Die Mordkommission der Polizei habe den Mann „wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an vier Fällen von fahrlässiger Tötung und sechs Fällen von schwerer Körperverletzung durch grobe Fahrlässigkeit festgenommen“, hieß es am Mittwoch in einer Erklärung. Zuvor hatten die Ermittlungen ergeben, dass die Terrassen-Bar keine Genehmigung hatte.

Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem festgenommenen Besitzer um den österreichischen Geschäftsmann Christian A.. Ihm gehört demnach das Unternehmen, das den „Medusa Beach Club“ an der bei Touristen beliebten Strandpromenade von Palma de Mallorca betreibt.

Zwei deutsche Touristen, ein Senegalese und eine 23-jährige Spanierin waren am 23. Mai beim Einsturz der kurz zuvor renovierten Terrasse im ersten Stock des Restaurants ums Leben gekommen. 14 weitere Menschen wurden bei dem Unglück verletzt.

Eine polizeiliche Untersuchung ergab, dass die Terrasse während der Renovierung mit einem Dach versehen worden war, für das es keine Genehmigung gab. Aufgrund der Überlastung durch das Dach und die Gäste auf der Terrasse sei die Konstruktion letztlich eingestürzt, hieß es weiter.

Die Balearen, zu denen Mallorca gehört, zählen zu Spaniens beliebtesten Urlaubszielen. Im vergangenen Jahr wurden die Inseln offiziellen Angaben zufolge von mehr als 14 Millionen ausländischen Touristen besucht. (AFP)