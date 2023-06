Luxemburgs Straßen beklagen ein weiteres Verkehrsopfer. Am Samstag gegen 12.10 Uhr verunglückte ein Motorradfahrer auf dem CR141A. Der 22-jährige Fahrer aus Paderborn (D) war mit seinem schwarzen Motorrad von Mompach in Richtung Mertert unterwegs, heißt es im Polizeibericht vom Sonntag. Nach ersten Ermittlungen der Polizei verlor der Motorradfahrer aus bisher unerklärlichen Gründen in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine und prallte anschließend gegen die Leitplanken. Ein Notarzt versuchte vergeblich, den jungen Mann zu reanimieren.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Autopsie des Fahrers an und ließ das Motorrad beschlagnahmen. Der Mess- und Erkennungsdienst der Kriminalpolizei war vor Ort und die Unfallstrecke musste zeitweise gesperrt werden. Die Polizei sucht nach Zeugen, um den Verlauf des Unfalls zu klären. Jegliche Informationen zu dem Unfall sind an die Polizeidienststelle Commissariat Museldall unter der Telefonnummer +352 244701000 oder der E-Mail-Adresse: Police.MUSELDALL@police.etat.lu zu richten.