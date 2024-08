Deutschland / Tödlicher Unfall bei Bauarbeiten an Leverkusener A1-Rheinbrücke

Bei einem Unglück bei Bauarbeiten an der alten A1-Rheinbrücke in Leverkusen ist am Donnerstag ein Mensch ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr in Köln sagte, löste sich am Donnerstagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache ein Bauteil. Ein Beschäftigter erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort starb. Zwei Menschen wurden zudem schwer verletzt und schwebten in Lebensgefahr, vier weitere wurden leicht verletzt.

Daneben mussten den Angaben zufolge 25 Zeugen des Unglücks betreut werden. Der Absicherungseinsatz der Feuerwehr dauerte zunächst an. Danach sollte der Unglücksort an der Autobahn 1 der Polizei für die weiteren Ermittlungen übergeben werden.