„Eine unerträgliche Tortur“ / Tochter bricht bei Vergewaltigungsprozess in Avignon zusammen

Ein Rentner soll über Jahre seine Frau betäubt haben – und sie dann von Fremden vergewaltigt gelassen haben. Beim Prozess gegen den 71-Jährigen im französischen Avignon kommt es im Gerichtssaal zu bewegenden Szenen.

„Eine unerträgliche Tortur“: Die Kinder von Gisèle P., der Frau, die zehn Jahre lang von ihrem Mann und von Dutzenden Unbekannten vergewaltigt wurde, waren am Dienstag erschüttert. Sie wurden Zeuge einer langen und grausamen Schilderung der Ereignisse, die bis zur Übelkeit detailliert waren. Gisèle P. war von ihrem Mann unter Drogen gesetzt worden und dann in der ehelichen Wohnung in Frankreich von Männern vergewaltigt worden, die er über das Internet angeworben hatte.

Das 72-jährige Hauptopfer blieb am zweiten Verhandlungstag dieses außergewöhnlichen Prozesses, bei dem 51 Angeklagte vor dem Kriminalgericht des Departements Vaucluse in Avignon stehen, stoisch. Gisèle P. ließ sich keine Gefühlsregung anmerken.

Demonstranten halten am Montag Plakate vor dem Gerichtsgebäude hoch Foto: Christophe Simon/AFP/dpa

Die Männer sind im Alter von 26 bis 74 Jahren, und sie sind größtenteils wegen schwerer Vergewaltigung angeklagt, für die ihnen bis zu 20 Jahre Haft drohen.

Der mutmaßliche Täter, Dominique P., der ein graues T-Shirt trug, blickte während der ganzen Zeit, in der der Vorsitzende Roger Arata in monotonem und kühlem Ton die Fakten aus 31 Bänden zusammenfasste, mit unbestimmtem Blick in die Runde. Manchmal tauschte er sich mit seiner Anwältin Beatrice Zavarro aus, die auf der anderen Seite der Glaswand der Häftlingsbox saß.

Ein einfaches „Ja“ als Schuldeingeständnis

Beatrice Zavarro ist die Anwältin des Angeklagten Dominique P. Foto: AFP

Mit einem einfachen „Ja“ räumte der 71-jährige Rentner, der von der Staatsanwaltschaft als „Dirigent“ der Vergewaltigungen an seiner Frau bezeichnet wurde, seine Verantwortung ein.

Nur 14 der 48 anderen Angeklagten – einer ist flüchtig und wird in Abwesenheit verurteilt, ein weiterer war am Dienstag aus medizinischen Gründen abwesend – gaben die Vorwürfe zu, als sie der Reihe nach befragt wurden. Drei entschuldigten sich bei dem Opfer.

Die drei Kinder des Paares, die neben Gisèle P. saßen, konnten ihre Emotionen während dieses langen und emotional geladenen Tages nur schwer zurückhalten. Das Paar befindet sich seit Bekanntwerden der Vorfälle in Scheidung.

Nacktbilder der Tochter auf dem Computer

Zweimal musste die Tochter Caroline Darian (ihr Pseudonym für ihr 2022 veröffentlichtes Buch „Et j’ai cessé de t’appeler papa“) den Saal verlassen, weil sie schluchzte und zitterte. Sie wurde von ihren Brüdern unterstützt und brach zusammen, als der Gerichtspräsident Fotomontagen erwähnte, auf denen sie nackt zu sehen war. Die Bilder waren auf dem Computer ihres Vaters in einem Ordner mit dem Titel „Rund um meine Tochter, nackt“ gefunden worden.

Für die Kinder „ist es ein unermesslicher Schmerz“, sagte ihr Anwalt Antoine Camus während einer Unterbrechung der Verhandlung. „Caroline musste herausgeholt werden, es war absolut unerträglich. Auch wenn nichts Neues ans Tageslicht kam, wenn alle die Akte kannten, war es besonders anstrengend an diesem Morgen, natürlich. Aber notwendig.“

Am Montag hatten sich Gisèle P. und ihre Kinder dem Antrag der Staatsanwaltschaft und eines Teils der Verteidigung auf Ausschluss der Öffentlichkeit widersetzt und eine öffentliche Verhandlung gefordert, damit „die Schande die Seite wechselt“.

Vom Vater zum „Erzeuger“

Bevor Caroline Darian nach ihrem zweiten Auftritt auf die Bank der Nebenkläger ging, blieb sie einen Moment vor der Box mit den 18 inhaftierten Angeklagten stehen. Sie schaute sie an, aber keiner begegnete ihrem Blick. Auch ihr Vater, den sie nun als ihren „Erzeuger“ bezeichnet, nicht.„Caroline wollte seinem Blick sehr lange standhalten, um zu sehen, wie weit er in seinen Verleugnungen gehen konnte“, erklärte Anwalt Camus. Nachdem die Verhandlung am Dienstagnachmittag geschlossen worden war, stand Dominique P. an der Wand der Häftlingsbox und schien seine Familienmitglieder mit seinen Blicken festhalten zu wollen. Es gelang ihm nicht. Keiner ließ sich dazu herab, keiner erwiderte seinen Blick.

Das Opfer Gisele P. (rechts) und ihre Tochter Caroline Darian (Mitte) Foto: AFP

Insgesamt sind nur 18 der 51 Angeklagten – darunter der Ehemann – in Haft, die anderen sind frei. Die inhaftierten Angeklagten sind diejenigen, die Gisèle P. mehrmals vergewaltigt haben, manche bis zu sechsmal, oder die für die schwersten Vergewaltigungen strafrechtlich verfolgt werden. Oder solche, die bereits wegen häuslicher Gewalt oder Vergewaltigung – manchmal auch von Kindern – verurteilt wurden, die unter Drogen- oder Alkoholabhängigkeit leiden oder die pädophile oder zoophile Praktiken anziehend finden.

Neben dem Hauptangeklagten wurden nur 50 der 72 Angreifer von Gisèle P., die von den Ermittlern anhand der von ihrem Mann aufgenommenen Fotos und Videos identifiziert und gefunden wurden, nach einer fast zufällig begonnenen Ermittlung am 12. September 2020 identifiziert und aufgespürt.

Tausende von Fotos und Videos

An diesem Tag wurde Dominique P. von einem Sicherheitsbeamten in einem Supermarkt in Carpentras in Südfrankreich festgenommen, nachdem er Kundinnen unter den Rock gefilmt hatte. Auf Befragen erklärte er, er habe „aus einem Impuls heraus gehandelt“, den er „nicht kontrollieren konnte“.

Dominique P. hat seine mutmaßlichen Taten im südfranzösischen Mazan begangen Foto: AFP

Bei mehreren aufeinanderfolgenden Hausdurchsuchungen stießen die Ermittler jedoch auf Tausende von Fotos und Videos, auf denen seine Frau bewusstlos und regungslos von Unbekannten vergewaltigt wurde. Die Taten begannen im Juli 2011, als das Paar noch in der Nähe von Paris lebte, und wurden von März 2013 bis Oktober 2020 fortgesetzt, nachdem sie nach Mazan, einem charmanten Dorf in der Nähe des Mont Ventoux, gezogen waren.

Die Ermittler, die am Mittwoch angehört werden, sollen insbesondere klären, wie die Angeklagten festgenommen wurden. Am Donnerstag werden zum ersten Mal die Nebenkläger zu Wort kommen. Auch Gisèle P.