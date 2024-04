Eine Woche der Höhen und Tiefen liegt hinter den „Roten Löwen“ – angefangen mit der schlechten Nachricht vom Freitag: Youngster Yvandro Borges zog sich einen Kreuzbandriss zu. Am gleichen Tag gingen die „Topps“-Sammelbilder der EM 2024 in den Verkauf. Als „Star-Player“ wird der Mainzer Leandro Barreiro auf Seite 74 des Hefts eingeklebt. Am Samstag gab es für den Mittelfeldspieler drei Punkte im Abstiegskampf.

In Deutschland: Der 24-jährige Leandro Barreiro will Mainz im Sommer nach sechs Dienstjahren mit einem reinen Gewissen verlassen. Dafür müssen die Rheinhessen aber unbedingt den Klassenerhalt schaffen. Das 4:0 gegen Darmstadt, bei dem der FLF-Spieler am Samstag in der 85. ausgewechselt wurde, lässt jedenfalls wieder Hoffnung aufblühen: Es sind nur noch drei Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. In die Bundesliga aufsteigen will derweil der FC St. Pauli – allerdings setzt man im Norden weiterhin nicht auf Danel Sinani. Bei der 1:2-Pleite gegen den KSC schmorte er erneut auf der Bank. Auch Eldin Dzogovic wurde bei Magdeburgs 0:0 gegen Elversberg nicht eingesetzt. FLF-Kapitän Laurent Jans durfte sich in Liga drei über einen 6:1-Erfolg gegen Unterhaching freuen. Er wurde zwölf Minuten vor Schluss bei Waldhof Mannheim eingewechselt. Aiman Dardari besiegte mit der Mainzer U19 die Alterskollegen des FC Bayern München mit 3:2.

In der Startelf: Marvin Martins und Austria Wien hätten sich in der Qualifikationsgruppe für den Europapokal wohl mehr als ein 1:1 gegen den Sechsten Lustenau gewünscht, denn der Vorsprung schmilzt. Der Luxemburger spielte durch. In Serbien setzten sich Seid Korac und Vojvodina deutlich mit 3:0 bei Zeleznicar Pancevo durch. Auch Anthony Moris und die Union Saint-Gilloise scheinen ihre großen Saisonziele aufs Spiel zu setzen. Am zweiten Spieltag der Titel-Play-offs gab es eine 2:3-Pleite gegen Cercle Brügge. Moris spielte wie gewohnt durch und sah Gelb.

In der Ligue 2 hatten sich Florian Bohnert und Bastia mehr von ihrem Heimspiel gegen USL Dunkerque erhofft. Es blieb bei einem ernüchternden 1:1 im Duell zweier Teams, die nicht in die rote Zone abrutschen wollen. Das Luxemburger Duell in den Niederlanden fiel aus. Nur Mica Pinto war bei Vitesse Arnheim an Bord, bei NEC Nijmegen fehlte Yvandro Borges, der bekanntlich die Diagnose Kreuzbandriss erhalten hat. Enes Mahmutovic und der Tabellenzweite ZSKA Sofia waren zu Gast bei den Nachbarn von Levski Sofia. Für den Innenverteidiger gab es nach 90 Minuten Einsatzzeit einen 2:0-Sieg.

Für Mathias Olesen war der Arbeitstag am Sonntag nach 88 Minuten beendet. Beim Yverdon-Heimspiel gegen Grasshoppers durfte der Mittelfeldspieler am Ende ein 3:2 bejubeln. Lars Gerson und Kongsvinger waren am zweiten Spieltag bei Lyn Oslo zu Gast (1:1). Der Luxemburger sah Gelb. Sébastien Thill und Stal Rzeszow setzten sich 2:0 gegen Znicz Pruszkow durch – und der Nationalspieler hatte daran maßgeblichen Anteil. Der Offensivspieler bereitete beide Treffer seiner Kollegen vor.

Eingewechselt: Maxime Chanot, der nach den Play-offs von Ajaccio zurück in die USA gewechselt war, hat seine allererste Minute für den Los Angeles FC absolviert. Im Duell gegen LA Galaxy gab es am siebten Spieltag der MLS einen 2:1-Heimsieg. Nächste Woche führt die Reise nach Portland.

Nicht im Einsatz: Gerson Rodrigues, der sich derzeit im Einzeltraining bei Slovan Bratislava befindet, stand erneut nicht im Kader. Laut Tageblatt-Informationen wurde der Spieler vom Verein intern gesperrt. Wann der Stürmer ins Mannschaftstraining zurückkehren wird, ist nicht bekannt. In der bosnischen Premijer Liga schmorte Vahid Selimovic bei Zeljeznicar auf der Bank. Gegen Sloga Meridian setzten sich seine Kollegen 3:0 durch. Christopher Martins stand beim Derby zwischen Dynamo und Spartak Moskau nicht im Kader.

Am Montag: Olivier Thill und LNZ Cherkasy sind am 23. Spieltag der ukrainischen Meisterschaft bei Dynamo Kiew gefordert.