Die Pannenhelfer vom Luxemburger Automobilclub stellen sich wegen des angekündigten Extremwetters am Mittwoch auf einen Dauereinsatz ein. „Die Teams sind bereit“, sagt ein ACL-Sprecher gegenüber dem Tageblatt. Beim Automobilklub erwartet man einen „langen und schwierigen Tag“, daher hielten sich alle Mannschaften bereit, um öfter auszurücken als an normalen Tagen. „Das Personal wird am Mittwoch im Feld sein und bereit sein zu agieren und Pannenhilfe zu leisten.“ Worauf es beim Fahren in Schnee, Eisregen und bei Glatteis ankommt? ACL-Experte Frank Maas gibt Ratschläge:

– Das Auto muss frei von Schnee und Eis sein: Wichtig ist, dass das komplette Fahrzeug (inklusive Front- als auch Seiten- und Heckscheibe) frei ist (Vorschrift im „Code de la route“).

– Winterreifen sind in Luxemburg Pflicht.

– Die Geschwindigkeit den Wetterbedingungen anpassen: Bei Schnee langsam fahren, da die Haftung variieren kann.

– Genug Abstand zum Auto vor dem eigenen Fahrzeug einhalten, denn der Bremsweg wird länger.

– Mit niedrigen Drehzahlen und in einem höheren Gang fahren: Dadurch gibt es mehr Traktion und das Fahrzeug reagiert weniger aggressiv.

– Keine ruckartigen Manöver machen. Maas erklärt, dass beim Bremsen das ABS-System nützlich ist. Dabei sei es wichtig, die Bremse gedrückt zu halten, mit dem ABS bleibe das Auto lenkbar.

– Es gilt: Wer kann, sollte bei Eisregen das Auto am besten gar nicht nutzen, da es quasi keine Haftung auf den Straßen gibt.