Eine Mehrheit der Parteimitglieder von „déi gréng“ haben am Samstag, dem 16. März, die Europaabgeordnete Tilly Metz zur Spitzenkandidatin für die Europaliste der grünen Partei gewählt. Das gab die Partei am Samstag in einer Pressemitteilung bekannt. An Ihrer Seite wird Fabricio Costa als Ko-Spitzenkandidat stehen. „Mit dem Slogan ‚Fir dech, fir muer, elo!‘ und einem ambitionierten Programm werden déi gréng unter der Führung von Tilly Metz und Fabricio Costa, für ein offenes, gerechtes und nachhaltiges Europa kämpfen“, schreibt die Partei in ihrer Mitteilung.