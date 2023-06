Die Feuerwehrleute vom CIS Mamer hatten am Donnerstag einen etwas „außergewöhnlichen Einsatz“. Das schreibt das CGDIS, Corps grand-ducal d’incendie et de secours, am Freitagmorgen in einem Facebookbeitrag. Ein Pferd ist während der Fahrt auf der Autobahn über die Trennwand im Pferdeanhänger gesprungen und stecken geblieben. Das Tier konnte sich aus der Lage nicht selbst befreien, also musste die Feuerwehr anrücken. Die Feuerwehrleute konnten das Pferd mithilfe einer Säbelsäge befreien, in dem sie die Trennwand zersägten. Das Tier blieb unverletzt.

Zurzeit dürften mehrere Pferdeanhänger auf Luxemburgs Straßen zu sehen sein, denn am 16. Juni haben die traditionellen „Réiser Päerdsdeeg“ begonnen. Es ist die 30. Edition des internationalen Springturniers in Luxemburg und dauert bis zum 18. Juni.