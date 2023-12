Teil 7: Juli – Redings ADR-Abgang, Staatsbesuch in Südkorea und Steinmeier zu Gast in Luxemburg

In unserem großen Jahresrückblick lassen wir für Sie die wichtigsten Momente 2023 noch mal Revue passieren. Diese Ereignisse haben den Juli 2023 geprägt.

1. Juli: Roy Reding kehrt der ADR den Rücken. Grund ist seine Nicht-Nominierung auf der Zentrums-Liste für die Nationalwahlen. Die soll aber laut ADR noch gar nicht feststehen. Sein Abgang hat Signalwirkung: In den kommenden Tagen werden weitere Personen aus der ADR austreten. Im Parlament bleibt Reding zunächst als unabhängiger Abgeordneter erhalten – und tritt wenige Wochen später mit einer eigenen Partei „Liberté“ bei den Nationalwahlen an.

Foto: Editpress/Tania Feller

1. Juli:. Die Tour de France beginnt. Experten erwarten sich ein erneutes Duell um das Gelbe Trikot zwischen Vingegaard und Pogacar. Insgesamt sind drei Luxemburger mit dabei: Kevin Geniets, Bob Jungels und Alex Kirsch.

2. Juli: Für Patrizia van der Weken geht ein Traum in Erfüllung. Sie qualifiziert sich als erste Luxemburgerin für die Olympischen Spiele in Paris.

Foto: Editpress/Luis Mangorrinha

3. Juli: Erstmals seit zwei Jahrzehnten startet Israel eine großangelegte Militäroffensive im Westjordanland gegen terroristische Infrastruktur. Die Armee rückt mit Bodentruppen in die palästinensische Stadt Dschenin ein, mindestens zwölf Palästinenser sterben. Zwei Tage später endet der Einsatz.

4. Juli: Die NATO-Mitgliedstaaten vereinbaren, das Mandat des Generalsekretärs Jens Stoltenberg um ein weiteres Jahr zu verlängern. Zuvor waren Versuche gescheitert, sich auf einen anderen Kandidaten zu einigen.

6. Juli: Die letzte europäische Ariane-5-Trägerrakete hebt vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana in den Weltraum ab. Europa steht nun vorerst ohne eigene Systeme da, um große Satelliten ins All zu befördern.

7. Juli: Im Streit um die Migrationspolitik zerbricht in den Niederlanden die regierende Vier-Parteien-Koalition von Premier Mark Rutte. Streitpunkt war eine Beschränkung des Familiennachzugs von Flüchtlingen. Rutte will nach fast 13 Jahren im Amt die Politik verlassen. Am 22. November wird neu gewählt.

Foto: Robin Utrecht/ANP/dpa

8. Juli: Mit einer glitzernden Show schließt Elton John im schwedischen Stockholm seine über 300 Konzerte währende Abschiedstournee ab. Fast fünf Jahre nach dem Auftakt liefert der 76-jährige Musiker sein wohl letztes Tourkonzert ab.

8./9. Juli: Auf ihren Nationalkongressen schwören sich LSAP, DP und CSV auf den Wahlkampf für die Parlamentswahlen ein. Es werden viele Versprechen abgegeben. Wer damit die Wähler überzeugt, zeigt sich im Oktober.

Foto: Editpress/Fabrizio Pizzolante

10. Juli: Kurz vor Beginn des NATO-Gipfels in Litauen gibt die Türkei ihre Blockade eines Bündnisbeitritts von Schweden auf. Präsident Recep Tayyip Erdogan und Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson erzielen eine Einigung, auf deren Grundlage das türkische Parlament das Beitrittsprotokoll ratifizieren soll.

11. Juli: Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist auf Staatsbesuch in Luxemburg, begleitet von seiner Ehefrau Elke Büdenbender. Es ist ein Besuch, der von der „engen Freundschaft“ zwischen den beiden Ländern geprägt ist und die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern im Blick hat.

Foto: Editpress/Hervé Montaigu

11. Juli: Die NATO macht der von Russland angegriffenen Ukraine Hoffnung auf eine Aufnahme in das Verteidigungsbündnis. Beim NATO-Gipfel in Vilnius in Litauen knüpft sie eine formelle Einladung aber an Bedingungen wie Reformen „im Bereich der Demokratie und des Sicherheitssektors“.

12. Juli: Nach der Pandemie ist alles wieder „wie gehabt“. Zumindest auf Luxemburgs Straßen, samt Staus und genervten Autofahrern. Das bestätigen die Zahlen der Straßenbauverwaltung.

12. Juli: 200 „Versuchskarnickel“ nehmen am Statiktest des „Vëlodukt“ in Esch teil – darunter mehr als 100 Reinigungskräfte der Escher Gemeinde.

Foto: Editpress/Alain Rischard

13. Juli: Mit der Anhebung der Schulpflicht auf 18 Jahre ab 2026 will die Regierung die Anzahl der Schulabbrecher senken. Das entsprechende Gesetz wird mit den Stimmen der Mehrheit angenommen. Die Opposition stimmt geschlossen dagegen.

14. Juli: Nach mehr als 60 Jahren streiken die Schauspieler und Drehbuchautoren in den USA erstmals wieder gemeinsam. Sie kämpfen für bessere Vergütung und Regelungen beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

14. Juli: Wie perfide der Wahlkampf ausarten kann, zeigen wütende Pöbeleien in den sozialen Medien gegen den Auftritt des knallbunten Travestie-Charakters „Tatta Tom“ in der Escher Bibliothek. Insbesondere Politiker aus dem rechten Eck mischen in den Kommentarspalten mit. Die Stadt Esch verurteilt die „homophobe Polemik“.

Foto: Editpress/Didier Sylvestre

16. Juli: Was auf die Ohren gibt es in Luxemburg-Stadt bei der Blues’n’Jazz Rallye. Knapp 40 Musiker und Musikerinnen sorgen für beste Stimmung bei den Tausenden Besuchern.

Foto: Editpress/Alain Rischard

17. Juli: Das von UN und Türkei vermittelte Abkommen mit Russland zur Verschiffung ukrainischen Getreides übers Schwarze Meer läuft offiziell aus. Dank der Vereinbarung hatte die Ukraine trotz des russischen Angriffskriegs seit Sommer 2022 Getreide auf dem Seeweg exportieren können.

18. Juli: Für Aufregung sorgt ein in den sozialen Medien publizierter Zwischenfall beim Adapto-Service. Eine ältere Frau wurde vom Rufbusservice in der Nähe eines CFL-Gebäudes abgesetzt – nicht an der eigentlich angegebenen Adresse. Erst vier Stunden später wurde die Frau zufälligerweise aufgefunden. Das Verkehrsministerium reagiert noch am Abend – und scheint die Verantwortung von sich zu weisen. Der Dienst steht immer wieder wegen Problemen in der Kritik.

18. Juli: Was jedermann seit längerem auf einfachste Weise darf, dürfen in naher Zukunft auch

Polizeibeamte: einen Polizeieinsatz im öffentlichen Raum durch Bild- und Tonaufnahme

dokumentieren. Das Parlament verabschiedet mit den Stimmen der Mehrheitsparteien das Bodycam-Gesetz. Kostenpunkt der Operation: sechs Millionen Euro für fünf Jahre.

19. Juli: Eine vor vier Jahren begonnene Diskussion um die Datenbanken der Sicherheits- und Justizorgane findet im Parlament einen vorläufigen Abschluss. Die Abgeordneten haben ein neues Gesetz zur Regelung der Anwendung „JuCha“ („Justice chaîne pénale“) gestimmt.

23. Juli: Am Ende einer Machtdemonstration über 3.405 Kilometer darf der Däne Jonas Vingegaard, nun zweimaliger Sieger des wichtigsten Rennens der Welt, auf den berühmten Champs-Elysées endlich tief durchatmen. Bob Jungels wird als bester Luxemburger mit 1.58:46 Rückstand 26., Kevin Geniets wird 41., Landesmeister Alex Kirsch landet auf Platz 115.

24. Juli: Trotz massiven Widerstands verabschiedet Israels Parlament ein Kernelement der umstrittenen Justizreform, das die Handlungsmöglichkeiten des Höchsten Gerichts einschränkt. Kritiker befürchten, dass dies Korruption und damit auch die willkürliche Besetzung wichtiger Posten begünstigt.

24. Juli: An der Oberfläche des Mittelmeers wird nach Angaben spanischer Forscher ein Temperatur-Rekord gemessen. Mit einer Mediantemperatur von 28,71 Grad Celsius wird der bisherige Höchstwert von 2003 um fast einen halben Grad übertroffen.

25. Juli: Besuch in Südkorea: Angeführt von Premierminister Xavier Bettel wird die Luxemburger Delegation in den kommenden Tagen an diversen Feierlichkeiten zum 70. Jubiläum des koreanischen Waffenstillstands teilnehmen. „Star“ des Besuchs ist aber Veteran Léon Moyen.

Foto: ME

26. Juli: Vor der niederländischen Wattenmeerinsel Ameland gerät ein Frachtschiff mit rund 3.800 Autos in Brand. Bei der Evakuierung stirbt ein Mensch. 22 Besatzungsmitglieder werden verletzt und etwa 2.700 Autos zerstört.

Foto: Herman IJsseling/FLYING FOCUS aerial photography/dpa

26. Juli: US-Schauspieler Kevin Spacey wird in einem Londoner Strafprozess wegen angeblich sexueller Übergriffe auf mehrere Männer in allen Anklagepunkten freigesprochen. Die Karriere des Oscar-Preisträgers war durch die im Zuge der #MeToo-Debatte 2017 lautgewordenen Vorwürfe abrupt unterbrochen worden.

26. Juli: Im afrikanischen Staat Niger wird der gewählte Präsident Mohamed Bazoum von Militärs festgesetzt und für entmachtet erklärt. Die Putschisten setzen die Verfassung außer Kraft und lösen alle verfassungsmäßigen Institutionen auf.

Foto: Sam Mednick/AP/dpa

27. Juli: Nach zuvor eher enttäuschenden Ergebnissen platzt der Knoten bei Flavio Giannotte zum richtigen Zeitpunkt bei der WM in Turin. Mit Rang 16 unter 243 Degenspezialisten übertrifft der mehrfache Landesmeister seine kühnsten Erwartungen. Dabei sah es im Vorfeld nicht danach auch, als wäre ein Spitzenergebnis drin.

28. Juli: Nach zehn Tagen massiver Waldbrände auch auf Urlaubsinseln wie Rhodos meldet die griechische Regierung: Alle 667 Feuer sind gelöscht. Auch in anderen Mittelmeerländern verursachen Hitze und Trockenheit größere Wald- und Flächenbrände.

Foto: Argyris Mantikos/Eurokinissi/AP/dpa

30. Juli: Bei einem Bombenattentat in der pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa sterben mindestens 46 Menschen. Die Terrormiliz Islamischer Staat reklamiert den Anschlag für sich.

30. Juli: Mit seinem Sieg im Kugelstoßen sorgt Bob Bertemes aus luxemburgischer Sicht für den Höhepunkt beim „Meeting international“ in Schifflingen. Der Sportsoldat stimmt sich mit 21,03 Metern auf die WM in drei Wochen ein – kann dort aber diese Leistung nicht bestätigen.