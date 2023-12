In unserem großen Jahresrückblick lassen wir für Sie die wichtigsten Momente 2023 nochmal Revue passieren. Diese Ereignisse haben den Mai 2023 geprägt.

1. Mai: Der Tag der Arbeit wird traditionell von den Gewerkschaften groß gefeiert. OGBL und LCGB ziehen auf ihren Veranstaltungen Bilanz der vergangenen Krisenjahre – und sparen dabei nicht an Kritik sowohl an der Politik als auch am Patronat. Doch im Superwahljahr 2023 haben die Arbeitnehmervertreter vor allem Forderungen und Verbesserungsvorschläge im Gepäck

Foto: Editpress/Fabrizio Pizzolante

2. Mai: Die Gewerkschaft der Drehbuchautoren in Hollywood ruft nach erfolglosen Verhandlungen über bessere Arbeitsbedingungen einen Streik aus. Viele Film- und Fernsehprojekte in Hollywood sind lahmgelegt.

3. Mai: Über dem Gelände des Kreml werden nach russischen Angaben zwei Drohnen zum Absturz gebracht. Das Präsidialamt spricht von einem vereitelten ukrainischen Anschlag auf Wladimir Putin.

5. Mai: Mehr als drei Jahre hat der internationale Corona-Gesundheitsnotstand gedauert. Wenn das Virus auch weiter zirkuliert und gefährlich ist, die WHO glaubt, dass die Welt genug Werkzeuge hat, um damit fertig zu werden.

6. Mai: Als vor genau 85 Jahren zum allerersten Mal in der Geschichte der Luftfahrt eine regelmäßige Flugverbindung nach Luxemburg eingeweiht wurde, war die Welt noch eine andere. Die Maschine aus London landete nicht auf dem Findel, sondern in Esch/Alzette. Auf dem ersten offiziellen Flughafen des Landes. Auf einer Wiese.

Foto: Pierre Bertogne/Photothèque de la Ville de Luxembourg

6. Mai: Das Vereinigte Königreich feiert die Krönung von König Charles III. und seiner Frau Camilla. In der Westminster Abbey wird dem Monarchen vor mehr als 2.000 Gästen und Millionen TV-Zuschauern die Edwardskrone aufgesetzt.

Foto: AFP

7. Mai: Krönungswochenende: Neben King Charles hat sich auch Swift Hesperingen mit einem hohen Sieg in Wiltz die Meisterkrone im Luxemburger Fußball aufgesetzt. Für die Hesperinger ist es der erste Meistertitel in der Vereinsgeschichte.

Foto: Mélanie Maps

9. Mai: Der frühere US-Präsident Donald Trump muss wegen eines sexuellen Übergriffs eine Entschädigung in Millionenhöhe zahlen. Eine Geschworenenjury in New York entscheidet zudem, dass er die klagende Schriftstellerin E. Jean Carroll verleumdet hat.

10. Mai: Im Grundhof bricht am späten Abend ein Großbrand aus. Drei Menschen werden verletzt und eine Person muss aus einer kritischen Lage gerettet werden. Ein 41-Jähriger wird wenige Tage später festgenommen und wegen Brandstiftung angeklagt.

13. Mai: Die Sängerin Loreen gewinnt zum zweiten Mal für Schweden den Eurovision Song Contest. Das nordische Land entscheidet damit den ESC zum siebten Mal für sich. Einen Tag vorher hat Luxemburg offiziell verkündet, dass man im kommenden Jahr wieder am Wettbewerb mitmachen möchte. Eine Nachricht, die bei dem Event am Samstagabend viel Hype auslöst.

Foto: AFP

13. Mai: Luxemburg verwandelt sich in einen Wahlkampf-Plakate-Dschungel. Große und kleine Wandbilder mit mehr oder minder kreativen Sprüchen sollen die Wähler davon überzeugen, wo sie bei den Gemeindewahlen im Juni ihre Häkchen machen sollen.

Foto: Editpress/Julien Garroy

13/14. Mai: Das alte Schlachthaus erstrahlt in neuer Farbe. Beim Festival „Graffiti am Schluechthaus“ legen mehr als 70 Künstler am ehemaligen Hotspot in Hollerich Hand an.

Foto: Editpress/Julien Garroy

13/14. Mai: Die Käerjenger Handballfrauen setzen sich im Finale der AXA League gegen Düdelingen durch und holen sich so den Meistertitel. Im Tischtennis wird Hostert/Folschette erneut Landesmeister.

14. Mai: Der türkische Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan verfehlt bei der Präsidentenwahl knapp die erforderlichen 50 Prozent der Stimmen. 14 Tage später gewinnt er die Stichwahl gegen seinen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu. Erdogan ist bereits seit August 2014 Präsident des Landes.

14. Mai: Kenias Präsident William Ruto spricht nach Leichenfunden im Zusammenhang mit einer „Hungersekte“ in der Küstenregion Malindi von Behördenversagen. Bis Mitte Juni werden 425 Leichen gefunden. Anhänger eines Pastors hatten sich in der Hoffnung, Jesus nahe zu sein, in einem Waldgebiet zu Tode gehungert.

14. Mai: Eine Cargolux-Maschine muss am Findel notlanden. Das Fahrwerk des Flugzeugs lässt sich nach dem Start nicht mehr einfahren, woraufhin die Maschine wieder schnell in Luxemburg zu Boden kommt. Bei der Notlandung löst sich dann aber das rechte Fahrwerk des Flugzeugs, doch der Pilot schafft es, die Maschine kontrolliert zum Stehen zu bringen, sodass niemand verletzt wird. Das beschädigte Flugzeug bleibt vorerst auf der Landebahn – und sorgt für erhebliche Störungen beim normalen Flugbetrieb. Wenige Tage später kommt es zu einem zweiten, ähnlichen Vorfall.

Foto: Guido Romaschewsky

15. Mai: In der Ukraine decken Anti-Korruptionskämpfer beim Obersten Gerichtshof Schmiergeldzahlungen in Millionenhöhe auf. Gerichtspräsident Wsewolod Knjasjew wird bei der Entgegennahme von drei Millionen US-Dollar (2,76 Millionen Euro) gefasst.

16. Mai: In Luxemburg gerät Wirtschafts- und Kooperationsminister Franz Fayot wegen Reisespesen unter Druck. Denn die Reisen des Ministers führen gelegentlich in eine Grauzone, in der nicht mehr so leicht zwischen Beruflichem und Privatem zu trennen ist.

Foto: Editpress/Didier Sylvestre

16. Mai: Betteln bleibt in Luxemburg erlaubt – zumindest vorerst. Das Innenministerium unter Taina Bofferding (LSAP) kippt das Vorhaben der DP-CSV-Koalition in Luxemburg-Stadt, das Betteln auf deren Gebiet zu verbieten. Die Gemeinde will vor Gericht das letzte Wort haben.

16. Mai: In Differdingen fällt für die LSAP der offizielle Startschuss für den Gemeindewahlkampf. Runderneuert wollen die Sozialisten die Niederlage von 2017 vergessen machen.

17. Mai: Mit dem Rainbow Center in Luxemburg-Stadt wird ein neuer „Safe Space“ für die LGBTQIA+-Gemeinschaft geschaffen.

Foto: Editpress/Hervé Montaigu

20. Mai: Tschüss Tageblatt-Magazin, hallo Revue: Einmal wöchentlich gibt es das Wochenmagazin nun im Tageblatt. Der Neuanfang der Revue geht einher mit neuen Köpfen und neuen Ideen einer, die das eingespielte Team noch verstärken. Eric Hamus ist neuer Revue-Chefredakteur. Ihm zur Seite stehen Hubert Morang und Desislava „Daisy“ Schengen als beigeordnete Chefredakteure.

Foto: Editpress/Julien Garroy

21. Mai: Klimaaktivisten schütten schwarze Flüssigkeit in das Wasser des berühmten Trevi-Brunnens in Rom. Mit ihrer Aktion wendet sich die Gruppe Ultima Generazione (Letzte Generation) gegen öffentliche Subventionen für fossile Brennstoffe.

21. Mai: Der HB Esch bleibt auf dem Handball-Thron. Es ist der fünfte Meistertitel in Folge, seit 2001 sogar der zwölfte insgesamt. Die Radfahrer-Herzen schlagen gleichzeitig bei der Flèche du Sud höher. Pim Ronhaar wird Gesamtsieger. In Luxemburg-Stadt hingegen sind Profi- und Hobbyläufer beim ING Night Marathon am Start.

Foto: Editpress/Luis Mangorrinha

22. Mai: Der Facebook-Konzern Meta erhält wegen Verstoßes gegen die europäische Datenschutzverordnung eine Rekordstrafe von 1,2 Milliarden Euro. Das teilt die irische Datenschutzbehörde DPC in Dublin mit. Auch dürfen Facebook, WhatsApp und Instagram keine europäischen Nutzerdaten mehr in die USA übermitteln.

22. Mai: Die sieben führenden demokratischen Industrienationen demonstrieren bei ihrem G7-Gipfel in Hiroshima Entschlossenheit im Umgang mit Russland und China. Unter der Führung der USA soll die Ukraine im Kampf gegen die russische Invasion weiter massiv aufgerüstet werden.

23. Mai: New Yorks berühmtes „Bügeleisen-Gebäude“ wird für 161 Millionen Dollar (etwa 150 Millionen Euro) versteigert. Bei der Auktion setzt sich Immobilien-Entwickler Jeff Gural durch, dem bereits ein Teil des dreieckigen Gebäudes gehört.

25. Mai: Mehr als zwei Jahre nach dem Sturm auf das US-Kapitol in Washington wird der Gründer der rechtsextremen Miliz „Oath Keepers“, Stewart Rhodes, zu 18 Jahren Haft verurteilt.

26. Mai: Knapp zwei Wochen vor den Gemeindewahlen stehen in sechs Kommunen die gewählten Vertreter bereits fest. In Bourscheid, Nommern, Weiler-la-Tour, Winseler, Vichten und Stadtbredimus haben sich nur so viele Kandidaten gemeldet, wie freie Posten zu vergeben sind. In zwei Gemeinden steht sogar der Bürgerposten schon fest.

26. Mai: Der FC Déifferdeng 03 holt sich den Pokal und verweist den Underdog Marisca Mersch auf den zweiten Platz.

27. Mai: Die Französin Justine Triet erhält für ihr Drama „Anatomy of a Fall“ die Goldene Palme der Filmfestspiele Cannes. Der Große Preis der Jury geht an den britischen Regisseur Jonathan Glazer für „The Zone of Interest“.

27. Mai: In Esch beginnt der „Summer in the City“ und sofort gibt es Kritik für die Organisatoren. Die Gemüter erhitzt eine Surfanlage auf der place des Remparts, wo extra aus Belgien Sand eingekauft wurde.

Foto: Editpress/Alain Rischard

27. Mai: Ein ganz besonderer Geburtstag: Die „Gëlle Fra“ des Luxemburger Bildhauer Claus Cito ist am 27. Mai 1923 eingeweiht worden und thront demnach schon 100 Jahre über der Stadt. In ihrem langen Leben wird sie geliebt, geschasst und (fast) vergessen. Ein Tageblatt-Journalist hat sie aus der Versenkung zurückgebracht. Heute wird sie als „Monument du souvenir“ gefeiert.

Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante

29. Mai: Ugandas Präsident Yoweri Museveni unterzeichnet ein umstrittenes Gesetz gegen homosexuelle Handlungen, das auch die Todesstrafe vorsieht. Wer sich für die Rechte von Homosexuellen einsetzt, kann mit bis zu 20 Jahren Haft bestraft werden.

29. Mai: Die Liaison Micheville ist endlich fertig! 17 Jahre haben die Bauarbeiten an der 3,3 Kilometer Anbindung am Ende der Escher Autobahn gedauert. Am Ende standen 350 Millionen Euro Kosten zu Buche.

Foto: Editpress/Claude Lenert

29. Mai: Unter dem Motto „Shine your light“ werden die 19. Spiele der kleinen Staaten Europas offiziell eröffnet. 130 Luxemburger Sportler sollen in den nächsten Tagen über sich hinauswachsen.

Foto: Editpress/Mélanie Maps

31. Mai: Der Fußballverein FC Sevilla gewinnt zum siebten Mal in seiner Vereinsgeschichte die Europa League. Gegen den italienischen Erstligisten AS Rom siegt der spanische Club in Budapest 4:1 im Elfmeterschießen.