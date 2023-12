In unserem großen Jahresrückblick lassen wir für Sie die wichtigsten Momente 2023 nochmal Revue passieren. Diese Ereignisse haben den April 2023 geprägt.

1. April: Ab dem 1. April werden fast alle Verhütungsmittel in Luxemburg von der CNS zurückerstattet – dazu zählt auch die Sterilisation.

1. April: Das Finale der Coupe du Luxembourg ist an Spannung und Dramatik kaum zu überbieten und erst nach einem Sieben-Meter-Krimi entschieden. Am Ende halten die Differdinger den Pokal in die Höhe. Einen Tag später feiern die Düdelinger Handballfrauen den Pokalerfolg.

Foto: Fernand Konnen

2. April: Die Pariser stimmen mit großer Mehrheit für ein Verbot des E-Scooter-Verleihs in ihrer Stadt. Trotz der niedrigen Beteiligung von 7,46 Prozent setzt die Stadtverwaltung das Verbot um. Der Verleih endet am 31. August.

4. April: In Großbritannien ist erstmals seit Jahrzehnten wieder ein neuer Kopf auf den regulären Briefmarken zu sehen. Die ersten „Stamps“ mit dem Konterfei von König Charles III. kommen in den Verkauf.

4. April: Erstmals in der US-Geschichte steht ein Ex-Präsident vor Gericht. Donald Trump wird von der New Yorker Staatsanwaltschaft Fälschung von Geschäftsunterlagen zur Last gelegt. Er plädiert auf „nicht schuldig“. Prozessbeginn soll im März 2024 sein.

Foto: AFP

4. April: Finnland wird offiziell 31. Mitglied der NATO. Das nordische Land mit seiner mehr als 1.300 Kilometer langen Grenze zu Russland war lange bündnisfrei gewesen. Der NATO-Beitritt ist eine Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine.

5. April: Da werden so manche erleichtert aufatmen: Nach Jahren der Preisexplosion auf

dem Luxemburger Immobilienmarkt sinken die Kaufpreise im ersten Quartal 2023 um rund fünf Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr. Mieten allerdings wurden im ersten Quartal weiter teurer.

7. April: In Luxemburg wird der Film „La mort viendra“ von Christoph Hochhäusler gedreht. Das Tageblatt ist bei den Dreharbeiten dabei.

Foto: Editpress/Alain Rischard

12. April: Die Frist ist abgelaufen: Luxemburgs Parteien müssen ihre Kandidatenlisten für die kommenden Gemeindewahlen einreichen. Wer wo mit voller Mannstärke antritt und bei den kommenden Wahlen überzeugen will, ist teils überraschend: Die DP stellt die meisten Kandidatenlisten auf und verbannt die CSV so auf Platz zwei. In Esch kandidieren insgesamt 152 Personen auf acht Listen für 19 Gemeinderatssitze.

13. April: Bei der Untersuchung eines Geheimdienst-Datenlecks finden US-Ermittler die undichte Stelle. Das FBI nimmt einen Nationalgardisten fest, der Unterlagen zu Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine in einer Chat-Gruppe geteilt haben soll.

15. April: Frankreichs Regierung setzt ihre umstrittene Rentenreform gegen alle Proteste durch. Das Gesetz für die Anhebung des Renteneinstiegsalters von 62 auf 64 Jahre wird im Amtsblatt veröffentlicht. Kurz zuvor hatte der Verfassungsrat das Vorhaben gebilligt.

17. April: Eine zweimotorige Turboprop-Maschine von Luxair wird von einem Vogel getroffen und muss in Hamburg notlanden. Bis auf den Vogel passiert niemandem etwas, „nur“ ein Fenster ist äußerlich gerissen.

Foto: Editpress

17. April: Der umstrittene Dr. Benoît Ochs darf wieder als Arzt arbeiten. Seine Meinung zum Umgang mit der Corona-Pandemie hat dem Allgemeinmediziner 2022 ein Jahr Berufsverbot eingebracht.

18. April: Der luxemburgischen EU-Parlamentarierin Monica Semedo wird im Europäischen Parlament erneut eine Strafe wegen „psychologischer Belästigung“ auferlegt. Es ist nicht das erste Mal, dass sie wegen psychologischer Belästigung von Mitarbeitern sanktioniert wird

Semedo bei einer Pressekonferenz im Jahr 2019 Foto: Editpress/Didier Sylvestre

19. April: Bei einer Massenpanik im Jemen sterben nach Angaben der Huthi-Rebellen mindestens 78 Menschen. In der Hauptstadt Sanaa sollen Händler ohne vorherige Koordinierung Geldspenden verteilt haben, was zu dem tödlichen Gedränge führte.

20. April: Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs besucht NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg die Ukraine. „Der Ukraine steht ein Platz in der NATO zu“, sagt er auf einer Pressekonferenz mit Präsident Wolodymyr Selenskyj. Eine genaue zeitliche Perspektive für den Beitritt gibt es bislang nicht.

20. April: Der Kurznachrichtendienst Twitter des US-Milliardärs Elon Musk entfernt die Verifikationshäkchen, die bisher kostenlos an Prominente vergeben wurden. Nun haben nur noch zahlende Abo-Kunden das Symbol in ihren Profilen, aber ohne echte Überprüfung der Identität. Die Maßnahme ruft Kritik hervor.

Foto: Stefan Jaitner/dpa

21. April: „Metzeschmelz“, „Rout Lëns“, die schnelle Tram – Esch soll in 15 Jahren komplett anders aussehen. Der neue Mobilitätsplan soll dem neuen Stadtbild und dem Bevölkerungswachstum Rechnung tragen. Die Gemeinde stellt ihren Mobilitätsplan 2035 vor.

22. April: Großherzogliche Hochzeitsstimmung: Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory geben sich im Rathaus der Stadt Luxemburg das Ja-Wort. Hunderte Schaulustige finden sich auf dem Knuedler ein, um den Frischvermählten alles Gute für die Zukunft zu wünschen.

Foto: Editpress/Julien Garroy

22. April: Walferdingen feiert seine Volleyball-Spielerinnen: Sie schnappen sich im Finale gegen Gym den Titel. Und auch die Männer aus Strassen schnüren den Sack zu und werden Meister.

Walferdingen sichert sich im zweiten Finalspiel gegen Gym den Meistertitel 2022/23 Foto: Editpress/Jean-Jacques Patricola

25. April: US-Präsident Joe Biden bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Auf Twitter kündigt der demokratische Amtsinhaber an, bei der Wahl im November 2024 noch einmal anzutreten.

25. April: Da kann man unserem Kollegen nur gratulieren: Buchautor und Tageblatt-Journalist Jérôme Quiqueret wird mit dem „Prix Servais“ für sein Werk „Tout devait disparaître“ ausgezeichnet. Der renommierte Literaturpreis der Fondation Servais wird jährlich an Autoren von in Luxemburg veröffentlichten Werken in Versform oder Prosa verliehen und ist mit 6.000 Euro dotiert.

Foto: Editpress/Alain Rischard

29. April: Basket Esch holt sich den langersehnten Titel: Bereits im vierten Spiel der „Best of five“-Finalserie hat die Mannschaft den Deckel draufgemacht und Titelverteidiger Amicale Steinsel entthront. Hostert holt sich bei den Frauen den Titel und feiert damit sein erstes Double.