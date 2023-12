In unserem großen Jahresrückblick lassen wir für Sie die wichtigsten Momente 2023 noch mal Revue passieren. Diese Ereignisse haben den November 2023 geprägt.

1. November: Erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs dürfen Hunderte Ausländer und Palästinenser mit Zweitpass das abgeriegelte Küstengebiet verlassen. In den folgenden Tagen gehen die Ausreisen weiter.

1. November: Angesichts einer drohenden Abschiebung verlassen nach Behördenangaben rund 30.000 afghanische Flüchtlinge Pakistan Richtung Afghanistan. Islamabad hatte angekündigt, alle Personen ohne ordnungsgemäße Papiere des Landes zu verweisen.

2. November: Der ehemalige Krypto-Unternehmer Sam Bankman-Fried wird in New York wegen Betrugs verurteilt. Über das Strafmaß soll im März 2024 entschieden werden. Dem US-Amerikaner droht sehr lange Haft. Bankman-Fried hatte die Kryptowährungs-Börse FTX gegründet, die 2022 zusammenbrach.

3. November: Bei einem schweren Erdbeben in Nepal sterben mindestens 157 Menschen. Dutzende weitere werden verletzt, als im Distrikt Jajarkot die Erde mit einer Stärke von 6,4 bebt.

3. November: Durch den mutmaßlich durch den Klimawandel begünstigten Sturm „Ciaran“ sind in Europa mindestens 16 Menschen getötet worden. Insbesondere in Italien und Frankreich mussten zahlreiche Straßen und Bahnlinien von abgebrochenen Ästen und umgestürzten Bäumen befreit werden. „Was heute Nacht in der Toskana geschah, hat einen Namen: Klimawandel“, schrieb der Gouverneur der italienischen Region Toskana, wo fünf Menschen getötet wurden.

6. November: Im Gazastreifen sind seit Kriegsbeginn nach Angaben des Hamas-kontrollierten Gesundheitsministeriums mehr als 10.000 Palästinenser getötet worden, darunter auch Tausende Frauen und Kinder. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

7. November: Einen Monat nach den Wahlen gehen die Koalitionsverhandlungen in die entscheidende Phase. Ganz Luxemburg blickt gespannt nach Senningen: In einer Woche soll das Koalitionsprogramm stehen und die Postenverteilung unter Dach und Fach sein.

8. November: Der seit etwa vier Monaten andauernde Schauspielerstreik in Hollywood wird ausgesetzt. Akteure und Filmstudios einigen sich bei Bezahlung, Alters- und Gesundheitsvorsorge sowie Schutz vor den Folgen Künstlicher Intelligenz.

10. November: Nach 54 Jahren stürmen die Beatles mit dem Song „Now And Then“ wieder an die Spitze der Charts. Die zwei noch lebenden Beatles, Paul McCartney und Ringo Starr, hatten das Lied mithilfe technischer Neuerungen aus früheren Aufnahmen fertiggestellt.

11. November: Bei der zehnten Auflage des „Lëtzebuerger Filmpräis“ im Grand Théâtre wurde die luxemburgische Filmproduktion der letzten zwei Jahre geehrt. „Kommunioun“ von Jacques Molitor war der große Gewinner des Abends. Vicky Krieps und Marc Limpach wurden als beste Schauspieler prämiert – Krieps für ihre Verkörperung von Elisabeth von Österreich in Marie Kreutzers „Corsage“, Limpach für seine Rolle des Polizeirats Victor Renner im Film „Hinterland“ von Stefan Ruzowitzky.

13. November: Der britische Ex-Premier David Cameron wird neuer Außenminister seines Landes. Der konservative Politiker rückt für James Cleverly nach, der den Posten der kurz zuvor entlassenen Innenministerin Suella Braverman übernimmt.

13. November: Im Keller einer Kinderklinik in der Stadt Gaza finden israelische Soldaten eigenen Angaben zufolge zahlreiche Waffen palästinensischer Extremisten. Es gebe zudem Anzeichen, dass dort Geiseln festgehalten wurden. Die Hamas weist die Vorwürfe zurück.

13. November: Für Jean Asselborn ist es ein spezieller Tag. Luxemburgs 74-jähriger Außenminister nimmt in Brüssel an seinem letzten EU-Ministertreffen teil. „Das steckt man nicht so einfach weg“, sagt der Mann, der fast 20 Jahre Luxemburgs Außenpolitik prägte und einiges zum Bild des Großherzogtums in der Welt beitrug.

15. November: Die britische Regierung scheitert vor Gericht mit ihrem Plan, Asylsuchende ohne Rücksicht auf ihre Herkunft nach Ruanda abzuschieben. Das Oberste Gericht in London sieht die Gefahr, dass Asylbewerber dort kein faires Verfahren erhalten.

15. November: Im Kampf gegen die terroristische Hamas dringen israelische Soldaten im Gazastreifen in das Schifa-Krankenhaus ein. Israel vermutet unter dem größten Klinik-Komplex des abgeriegelten Küstenstreifens eine Kommandozentrale der Hamas. Der Weltsicherheitsrat nimmt in New York eine völkerrechtlich bindende Resolution mit der Forderung nach tagelangen Feuerpausen im Gazastreifen an. Bei dem UN-Beschluss enthalten sich USA, Russland und Großbritannien.

16. November: Die neue CSV-DP Regierung steht. 15 neue Minister wird es geben. Für das Koalitionsprogramm gibt es Kritik von der Opposition und nur lauwarme Worte von der Zivilgesellschaft. Friedens Regierung startet gleich mit einer Kontroverse. Denn die Regierungserklärung, ohne der Chamber das entsprechende Regierungsabkommen vorzulegen, sei eine „komische Art, das Parlament zu respektieren“.

16. November: Der Sozialist Pedro Sánchez wird als Ministerpräsident Spaniens bestätigt. Knapp vier Monate nach der Parlamentswahl findet sich im Unterhaus eine Mehrheit für die linke Regierung, obwohl Sánchez’ Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) bei dem Urnengang nur zweitstärkste Kraft geworden war.

19. November: Aus dem heftig umkämpften Schifa-Krankenhaus in Gaza werden 31 Frühchen evakuiert und in den Süden des Gazastreifens gebracht. Das teilen der Rettungsdienst Roter Halbmond und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit. Die Babys kommen dort auf die Intensivstation eines emiratischen Krankenhauses.

19. November: Der libertäre Oppositionspolitiker Javier Milei gewinnt die Präsidentenwahl in Argentinien. Der Ökonom will die Rolle des Staates zurückdrängen, viele Bereiche dem freien Markt überlassen und den US-Dollar als Zahlungsmittel einführen.

20. November: Benu löst sich auf. „Tatsächlich konnte auch nach wochenlangem Austausch mit den wichtigsten Finanzpartnern, der Gemeinde Esch und dem Umweltministerium keine Lösung gefunden werden“, schreibt die Initiative. Der Escher Schöffe Meris Sehovic sieht den Fehler bei der Öko-Initiative. OGBL-Vertreter Smail Suljic stimmt zu – kritisiert allerdings auch die Gemeinde.

22. November: Bei der Parlamentswahl in den Niederlanden wird die Partei für die Freiheit (PVV) des Rechtspopulisten Geert Wilders stärkste Kraft mit 37 von 150 Mandaten. Für eine Regierungsbildung braucht Wilders die Unterstützung mindestens zwei weiterer Parteien.

22. November: Die Entscheidung im Frühling kam unerwartet: Luxemburg will nach 30-jähriger Abwesenheit 2024 wieder beim Eurovision Song Contest mitmischen – und die Erwartungen sind hoch. Nun haben die Auditions in der Rockhal begonnen. Der Vorentscheid findet im Januar 2024 in der Rockhal statt. Die Tickets, die im Dezember in den Verkauf kommen, sind innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft.

24. November: Nach Beginn einer vereinbarten Feuerpause im Gaza-Krieg wird eine erste Gruppe von 24 Geiseln der islamistischen Hamas nach Israel zurückgebracht. Israel lässt 39 palästinensische Häftlinge frei. Während der viertägigen Waffenruhe kommen 69 der rund 240 Geiseln frei. Israel entlässt 150 Palästinenser aus der Haft. Israel und die Hamas einigen sich am 27. November auf eine zweitägige Verlängerung und weitere Freilassungen. Am 30. November wird die Feuerpause um zunächst einen weiteren Tag verlängert.

26. November: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen gewinnt in Abu Dhabi das Saisonfinale. Der niederländische Red-Bull-Pilot ist nun in der Bestenliste mit insgesamt 54 Grand-Prix-Erfolgen Dritter nach Lewis Hamilton (103) und Michael Schumacher (91).

27. November: Der irische Autor Paul Lynch erhält den britischen Booker Prize 2023 für seinen Roman „Prophet Song“. Die in einem autoritär regierten Irland angesiedelte Prosa sei ein „Triumph des emotionalen Erzählens, mutig und anregend“, so die Jury.

27. November: Nachdem eine überwältigende Mehrheit der Belegschaft von Ampacet für

einen Streik gestimmt hatte, steht in Düdelingen am Montag die gesamte Produktion des US-Unternehmens still. Bei Schnee und Regen harren die Streikenden vor dem Portal aus. Viele von ihnen haben sich auf einen harten und langen Arbeitskampf eingestellt. Sie sollten Recht behalten. Es wird Luxemburgs bisher längster Streik.

28. November: Nach mehr als zwei Wochen werden in Indien alle 41 Arbeiter aus einem eingestürzten Autobahntunnel befreit. Der 4,5 Kilometer lange, im Bau befindliche Tunnel war am 12. November nach einem Erdrutsch teilweise eingestürzt.

28. November: Der Polizist, der vor fünf Jahren bei einer Verkehrskontrolle einen Menschen tödlich verletzte, wird im Berufungsverfahren freigesprochen. Er habe in Notwehr gehandelt, so die Richter.

29. November: 83.068.817 Euro auf einen Schlag – das hat eine Lotterie-Zahlenkombination einem Lottospieler aus Luxemburg beschert. „Der größte Gewinn in der luxemburgischen Geschichte wurde an diesem Dienstag gewonnen“, schreibt die Luxemburger Loterie Nationale einen Tag nach der Ziehung selbst.

29. November: Wechsel an Eschs Spitze: Mit 17 Ja- und einer Nein-Stimme wird Christian Weis (CSV) zum neuen Bürgermeister der Minettemetropole gewählt. Weis ersetzt den in die Regierung gewechselten Georges Mischo.

29. November: Die Signa Holding GmbH des österreichischen Unternehmers René Benko meldet in Wien Insolvenz in Eigenverwaltung an. Zur Signa-Gruppe gehören Geschäftsimmobilien in Deutschland und Österreich sowie der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof.

30. November: Bereits zum zweiten Mal veranstaltet die Philharmonie ein Festival, bei dem die Teilnehmer kein Honorar erhalten sollen. Das regt Kulturschaffende auf, die eine verhängnisvolle Tendenz sehen – doch die Organisatoren finden das unbegründet.