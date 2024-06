Diebstähle / Tatverdächtiger klaut eine Armbanduhr, stößt das Opfer zu Boden und flüchtet

Ein Dieb konnte am Mittwochmorgen in Echternach von der Polizei gestellt werden. Das geht aus dem Polizeibericht am Donnerstag hervor. In einer Tankstelle ließ der Dieb etwas mitgehen, der Tatverdächtige konnte aber durch eine umgehend eingeleitete Fahndung kurze Zeit später von den Beamten gestellt werden. Die Beamten nahmen den Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft fest. Er wurde am Nachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Einen weiteren Diebstahl meldet die Polizei in Rodange. Ersten Informationen zufolge trat hier ein Mann von hinten an das Opfer heran und forderte es unter Drohungen auf, seine Wertgegenstände auszuhändigen. Daraufhin hat er dem Opfer die Armbanduhr gestohlen und es zu Boden gestoßen, wobei dieses leicht verletzt wurde. Der Mann flüchtete anschließend.