Die Parteispitze von „déi gréng“ will auf ihrem Kongress am 25. Februar eine Statutenänderung vorschlagen, damit die Partei dieses Jahr mit einem einzigen Spitzenkandidaten in die Nationalwahlen ziehen kann. Das schreibt RTL am Donnerstag. Der Parteivorstand und die Fraktion hätten den Vorschlag schon durchgewinkt. Die Statuten sehen momentan vor, dass die Grünen ohne nationale Spitzenkandidaten in die Wahlen gehen – vielmehr hat jeder Bezirk zwei Politiker an der Spitze.

Vizepremierminister François Bausch sagte im Gespräch mit RTL am Montag, dass er Kultur- und Justizministerin Sam Tanson als nationale Spitzenkandidatin der Partei vorschlagen werde. Durch die neue Statutenänderung ist dieser Schritt nun möglich.